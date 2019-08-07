Зазвонил мобильный телефон, москвичка Татьяна Михайлова подняла трубку. Женский голос из трубки, представившись диспетчером, грозно предупредил: домашние водосчетчики в этой квартире устарели и их нужно срочно менять, иначе придется оплачивать воду по тарифам. Слабое возражение, что недавно была поверка счетчиков и следующая назначена 2021 год, никто слушать не стал.

Расстроенной женщине, для которой не секрет, что, как и любой москвич, она тратит сейчас по счетчику воды вдвое меньше, чем раньше платила по нормативам, тут же предложили выход из ситуации. Сообщили, что мастер как раз в их подъезде и может зайти. Или в другое удобное время. Принесет и новый счетчик - по цене 3,5 тыс. рублей. Вроде бы и недорого. Но, обзвонив несколько фирм, занимающихся установкой приборов учета воды, корреспондент "РГ" выяснила, что средняя стоимость прибора и работ по их установке в городе обходится от 1,6- 2,8 тыс. рублей.

Звоню по номерам, по которым "обрабатывали" Татьяну Михайлову, чтобы выяснить, что это за диспетчеры. Первый номер уже вне зоны доступа, второй городской: 8-499-530-59-92 - ответил. Женщина представилась Натальей, сотрудницей отдела уведомлений "Единого расчетного центра". На вопрос, какие они могут поставить водосчетчики, повесила трубку. Спустя пару часов по этому номеру ответил мужчина и сообщил, что я попала в "Савеловский расчетный центр"...

В комплексе городского хозяйства столицы рассказали "РГ", что аферисты часто звонят москвичам, представляясь сотрудниками официальных организаций и предлагают поверку или замену индивидуальных приборов учета воды. Получив такой звонок, нужно обратиться в управляющую компанию. Но сначала лучше почитать советы портала mos.ru, где есть несколько простых правил, которым нужно следовать, чтобы не попасть в руки мошенникам. Так, учетом тепла и водоснабжения занимается в городе ГБУ "Единый информационно-расчетный центр Москвы". Все остальные компании работают нелегально. Дата очередной легальной поверки написана в каждой ежемесячной платежке ЕПД в верхней части документа, где приводятся сведения о расходе воды и номере прибора учета. Если документа под рукой нет, эти сведения можно найти, зайдя в личный кабинет. Кроме того, все сведения о счетчиках, установленных в квартире и дату новой поверки или замены можно узнать в любом офисе "Мои документы" - для этого нужно лишь показать паспорт и назвать адрес квартиры. Полезно знать, что по закону владельцу квартиры дается месяц на то, чтобы индивидуальный прибор учета воды поверить или заменить. И только по истечении этого срока расчет начинает производиться по нормативам, действующим в городе. Эксперты советуют поинтересоваться и тем, откуда аферисты узнали ваши контакты и информацию об индивидуальном счетчике.

Как прокомментировал "РГ" член Московской городской коллегии адвокатов Андрей Степанов, звонки с целью навязать услугу, ненужную жителю, можно рассматривать как "покушение на мошенничество": "Вы можете обратиться с заявлением в полицию по месту жительства. Если компания уже оказала услугу, дело на нее завести сложно. Это не хищение, так как деньги взяли за работу, а вопрос, нужна ли была эта работа, решает сам горожанин, здесь юристам сложно будет найти зацепку. Но, в любом случае, о подобных звонках гражданин должен сообщать в свою управляющую компанию.