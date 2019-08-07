Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте

Почему с возрастом человеческая клетка все чаще дает сбой и возникает рак, ученые всего мира так и не пришли пока к выводу. Но факт очевиден: с увеличением продолжительности жизни населения увеличивается и число людей, которых атакуют злокачественные опухоли.

Москвичи, например, живут почти 78 лет, а к 2020 году Москва планирует попасть в число городов с продолжительностью жизни населения 80+. Но вот беда: по данным главного онколога города Игоря Хатькова 40 процентов больных раком уже сейчас старше 70 лет. Что же, неужели за расхожей фразой онкологов, что каждый человек доживет до своего рака, кроется истина?

Московские власти противопоставили такой перспективе свою стратегию и тактику борьбы за здоровье москвичей. Ставку они делают, как и во всех передовых странах, на раннюю диагностику, благодаря которой рак может навсегда остаться в прошлом.

На встрече с врачами-радиологами в городской поликлинике №191 мэр города Сергей Собянин сегодня заметил: "Городу многое удалось сделать за последние годы. Количество исследований на МРТ в городе, например, увеличилось в шесть раз, и в сравнении с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо. Тем не менее, наступил следующий этап".

В чем же он состоит? Оснащенность столицы только тяжелым оборудованием, например, необходимым для ранней диагностики, по оценке главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Сергея Морозова, просто великолепная - 1,6 тысячи. Один аппарат МРТ приходится на 3-6 тысяч горожан, в то время как во многих странах - на 20-30 тысяч населения. Поэтому сроки ожидания исследований в большинстве учреждений департамента здравоохранения города сократились с нескольких недель до нескольких дней. Но частично оборудование уже устарело, кроме того, появилось другое, более современное, и город намерен оснастить им все нуждающиеся учреждения здравоохранения.

Нет у Москвы и проблем с врачами-рентгенологами. А вот с рентгенлаборантами, способными работать на современной технике, дефицит почувствовался, как только город начал модернизировать свое здравоохранение. "Два года назад столице не хватало 50 процентов этих специалистов, - рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Мы создали программу по их подготовке при колледжах и теперь укомплектованность составляет 80-85 процентов". По мнению мэра, это очень много с учетом того, что в ближайшие месяцы количество техники станет больше еще процентов на 10. Решить проблему по мнению Сергея Морозова можно, создав специальный факультет в колледжах. Ведь пока нехватку лаборантов закрывают, насколько можно, врачи-рентгенологи, а это слишком дорогое удовольствие для бюджета.

В ходе встречи Собянин поручил завершить и цифровизацию лучевой службы и подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), в "облаке" которого будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках.

"Это важная история - создание единого референс-центра, где можно было бы концентрировать снимки МРТ, КТ, маммографов, и там, на этой базе, ставить диагностику, привлекать лучших специалистов, и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машиночтение, чтобы помимо человеческого глаза работал и искусственный интеллект для качественной и быстрой диагностики", - сказал мэр.

Первоначальный такой опыт в столице уже есть - к референс-центру поликлиники №191, например, подключено больше 100 аппаратов, установленных во всех ее филиалах. Это дает возможность заниматься описанием сделанных исследований высококвалифицированным врачам, специализирующимся на конкретной опухоли - скажем, желудка, груди и т. д. Это снижает количество ошибок, а так же дает возможность врачам проконсультироваться с коллегами, получить так называемое второе мнение. Кроме того, появляется гарантия, что сделанные снимки не останутся в груде таких же, которые никто никогда не опишет. Такая проблема характерна, например, для Великобритании, где 67 процентов исследований на КТ и 55 - на МРТ остаются без описаний, и для Японии, где остаются без описаний до 40 процентов таких исследований.

Кроме того, появление референс-центров сделает все результаты исследования доступными и самим москвичам - им пришлют их по электронной почте для того, чтобы можно было, скажем, проконсультироваться еще с каким-то доктором. Получат к ним доступ и любые другие медучреждения, куда пациент обратится в будущем. Благодаря такому подходу доля пациентов с выявленными заболеваниями на ранних стадиях - которая с 2010 по 2018 год выросла более чем на 13% - с 53,9 до 61% - сможет увеличиваться и дальше.