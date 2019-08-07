На Воробьевых горах восстановят исторические трамплины

Воробьевы горы не только вернут себе славу главного горнолыжного центра Москвы, но и станут спортивным парком, где в ближайшее время появятся новые лыжные склоны, трасса для саночников, трамплины для сноуборда, роллердром, экстрим-парк и другие объекты для профессионалов и любителей. Такое решение приняли столичные власти.

К 2020-2021 году лыжники и поклонники зимних видов спорта вновь потянутся на Воробьевы горы, как это было в 60-80-е годы. С канатной дороги сейчас открывается роскошный вид не только на стадион "Лужники" и его окрестности, но и на масштабную реконструкцию спортивного кластера, где сейчас рабочие восстанавливают исторический горнолыжный трамплин. Он строится между Воробьевской набережной и улицей Косыгина на месте старого московского трамплина со славной спортивной историей. В свое время здесь прошел первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и второй чемпионат по горнолыжному спорту. Трамплин, как и весь спортивный комплекс, всегда был открыт только для спортсменов. Но время шло, конструкции ветшали. Правительство Москвы решило демонтировать старый трамплин со всей его инфраструктурой, а на освободившемся месте построить новый, современный спортивный кластер, пригодный для проведения международных соревнований.

"Старые горнолыжные трамплины уже снесены, и сейчас ведется строительство двух новых трамплинов по международным стандартам", - прокомментировал проект мэр города Сергей Собянин.

По словам Николая Дивакова, руководителя компании-инвестора, уникальность новых трамплинов в том, что они будут открыты не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей горнолыжного спорта. "Тренироваться на Воробьевых горах смогут спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы, а в свободное от тренировок время спуски будут доступны всем желающим, - заметил он. - Эксплуатироваться трамплины будут круглый год, что позволит проводить соревнования любого уровня".

В кластер войдут также три горнолыжные трассы с разгонной эстакадой и длиной 130, 150 и 170 м, сноуборд- и экстрим-парк, роллердром, трасса для саночников, сервисный центр уличных видов спорта и веревочный парк. Появятся и трамплины для прыжков на лыжах, для сноуборда и фристайла. Для неподготовленных откроется школа лыжных видов спорта.

Новые трамплины откроются не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей горнолыжного спорта

В том, что Воробьевы горы станут местом притяжения спортсменов и жителей города, сомневаться не приходится. Открытие канатной дороги вновь подтвердило, как москвичи любят Воробьевы горы. Меньше чем за год, прошедший с открытия, по канатке прокатились более 800 тысяч человек.

Для удобства москвичей у южного выхода станции метро "Воробьевы горы" планируется восстановить эскалаторную галерею длиной 90 м, не используемую с середины 1980-х годов. С ее помощью можно будет выйти на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. После реконструкции здесь также появятся зона отдыха и смотровые площадки.