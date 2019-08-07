Начался сбор средств на реставрацию старейшего монастыря России

Новости

Жириновский: Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан 11:22
"Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку на 435 тысяч евро 11:17
В Томске при столкновении трех автобусов пострадали два человека 11:15
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии 11:15
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию 11:14
Макрону предложили оценить Крымский мост на машине, а не с воздуха 11:11
В Карелии пройдет матч в память о погибшей команде "Пахтакор" 11:10
В Новосибирске задержали рейс в Сеул из-за сообщения о террористке 11:09
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе 11:07
Белорусы лидируют после первого этапа конкурса "Снайперский рубеж" 11:05
Представитель Вилли Токарева прокомментировала ситуацию с его похоронами 11:03
На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент 11:00
В Подмосковье автобус насмерть сбил двоих пешеходов 10:56
Пропавших сестер нашли в Благовещенске 10:50
Первые фото Hyundai Creta, которая может появиться в России 10:41
В США впервые создали общедоступную карту для оценки риска рака кожи 10:37
В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной 10:34
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции 10:33
В Волгограде задержали таксиста с килограммом героина 10:32
Валентин Гафт попал в больницу с инсультом 10:25
В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика 10:19
В Пермском крае 20 тысяч человек остались без света из-за урагана 10:16
В Магнитогорске неизвестные подорвали машину с водителем 10:15
В Перми построят 300-метровую скамейку 10:13
Видео: ураган швырнул две машины навстречу друг другу 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 09:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собор

Начался сбор средств на реставрацию старейшего монастыря России
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 173(7931)
"Святейший сказал - помогать!" Эти слова выпалила в трубку, которую поднял отец Арсений, старушка из Перми - и перевела на телефон Борисоглебского монастыря свои 100 рублей. С этого момента на счет обители пошли переводы от фирм, бизнесменов и обычных граждан.
С другого берега Тверцы Борисоглебский Новоторжский монастырь выглядит замком эпохи Ренессанса. Фото: Владимир Ештокин С другого берега Тверцы Борисоглебский Новоторжский монастырь выглядит замком эпохи Ренессанса. Фото: Владимир Ештокин
С другого берега Тверцы Борисоглебский Новоторжский монастырь выглядит замком эпохи Ренессанса. Фото: Владимир Ештокин

Древнее древнего

На Казанскую 21 июля в Борисоглебском Новоторжском монастыре служил Патриарх. Обычно он служит в уже отреставрированных храмах и монастырях, но тут фоном для литургии послужил не сверкающий золотом иконостас, а серый массив разрушающихся стен и колонн уникального собора Бориса и Глеба, главного храма монастыря, спроектированного в конце XVIII века знаменитым Николаем Львовым.

И, похоже, разошедшееся через СМИ обращение Святейшего "ко всем, кто только может содействовать скорейшему восстановлению святой обители", помочь ей, возымело действие.

Всерьез с этого года взялось за восстановление обители и государство: Борисоглебский Новоторжский включен в программу "Культура России" отдельной строкой, и документация на реставрацию всех его храмов и стен уже готова. Колокольня стоит в лесах, вот-вот разгорится борьба за тендер на проектные работы по главному собору, шедевру русской архитектуры...

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Донской монастырь в Москве отреставрируют

- Львов просто взял и сбросил старый храм с обрыва Тверцы! - возмущается решительностью гения археолог Петр Малыгин. - А ведь это был XI век!

Мы с игуменом Арсением стоим возле едва заметных в траве остатков каменных стен у подножия Борисоглебского собора. Это все, что сохранилось от старого храма, на месте которого Львов построил новый с тем же именем. Малыгин, с 80-х годов исследующий монастырь, уверен, что старый собор, построенный Ефремом Новоторжским, стоял на берегу Тверцы с 1038 года. Еще до Киево-Печерской лавры.

- В Древней Руси монастыри часто строили на свободной от городской застройки земле, чтобы не было конфликтов между монастырем и городом, - объясняет археолог. - А раскопки говорят о том, что Борисоглебский уже в начале XII века был окружен посадами. Значит, он возник раньше них.

Не попрошайничать

Иные монастыри начинают готовиться к приезду Святейшего за год - Борисоглебскому отвели 4 месяца. Побелить храм, подготовить корпус для гостей, патриаршую келью, озвучить и оформить место для служения - монастырская братия еще не скоро забудет авральные дни и бессонные ночи.

Впрочем, ей не привыкать, если надо, обходиться своими силами.

- Мы вышли на Пасхальный крестный ход в дождь. А под ногами дощатые настилы. И я понял: если мы сейчас храм обойдем, то вернемся в него по колено в грязи, и это будет тот еще праздник. Мы вернулись, и сразу, без крестного хода, начали служить. А я дал себе слово - сделать к осени нормальные дорожки. Посмотрели в интернете, как делать плитку, купили пластификатор, формы - и вот здесь, на поляне, мешали раствор, заливали его, делали тротуар.

Настоятель монастыря игумен Арсений работал на укладке тротуара вместе со всеми - как по весне он выходит вместе со всей братией сажать картошку, а перед приездом высоких гостей - приводить территорию в порядок. Монахов в Борисоглебском и в царские времена было мало, а сейчас тут со всеми послушниками и трудниками живет не больше 10 человек. Большая семья.

В главном соборе монастыря проваливается пол. Фото: Владимир Ештокин

...За обеденным столом сейчас трое: отец Арсений, отец Гавриил и послушник Антоний, отец Силуан на службе на подворье в поселке Славный, отец Корнилий с утра в городском психоневрологическом диспансере. Но настоятель спокоен - зачем условности, в семьях же нет строгого правила быть всем, "как штык", на трапезе к назначенному времени.

После пребывания в этих стенах пересыльной тюрьмы (монастырь закрыли в 1925-м), а затем профилактория для алкоголиков стены настоятельского корпуса 18 века легли одна на другую. В соборе проваливались полы, на них текла вода из пробитой крыши, в колокольне сыпался потолок.

Монастырь вошел в федеральную программу "Культура России", нашел жертвователей, поднял настоятельский дом, в братском устроил гостиницу, а на бывшем каретном дворе за стенами - столовую для паломников.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Пассажиры "Енисейского экспресса" увидели 400-летний город-музей

Деньги шли нерегулярно, здания восстанавливались 8 лет, но отец Арсений не уверен, что скорость тут - главное.

- Отремонтированные здания надо содержать. Гостиница в братском корпусе окупает здание, перепадает и монастырю, - говорит игумен. - То же и с трапезной. Мы сейчас строим базу, наращиваем матчасть. Учимся жить, не попрошайничая.

Так же, не спеша, отец Арсений занимается иконами в Введенском храме, реставрируя их по нескольку в год. И гордится тем, как сейчас выглядит Казанская икона, висевшая тут в дореволюционные времена. За десятилетия на ней скопились десятки драгоценных подвесов, оставленных в благодарность за помощь от Божией Матери. Украшения переплавили - и сделали Казанской серебряный с позолотой нимб и корону.

Музей в подвале

...Борисоглебский Новоторжский монастырь с другого берега Тверцы выглядит как замок эпохи Ренессанса: из густой зелени поднимается колокольня с высоким шпилем, чуть позади - шатровая, между ними купол собора. Это, конечно, вершина Торжка, старинного провинциального городка под Тверью, донесшего до нас благодаря своему расположению меж двумя столицами образцы классической архитектуры.

Внутри древний монастырь - зеленая поляна с храмами посредине, огороженная остатками стен. От ворот осталось два столба, по нескольку раз в день тут тормозят автобусы с туристами и паломниками и частные авто.

Для туристов отец настоятель и запланировал устроить под собором, когда его реставрация будет завершена, интерактивный музей истории монастыря.

Шпиль колокольни надо срочно укреплять. Фото: Владимир Ештокин
Помощь

Реквизиты для сбора пожертвований

Получатель: Религиозная организация "Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ТВЕРЬ

р/с 40703810463320100228

ИНН 6915005051 КПП 691501001

к/с 30101810700000000679 БИК 042809679

Назначение: пожертвование на восстановление монастыря.

Юридический адрес: 172006, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Старицкая, д. 7

Корреспондентский адрес: 172008, Тверская обл., Торжок-8, а/я 2

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей