Правительство Орловской области впервые утвердило программу улучшения качества водоснабжения. В ближайшие пять лет на нее будет выделено около 495 миллионов рублей.

Как пояснили в правительстве области, цель программы - довести уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой до 95 процентов. Сейчас лишь 85 процентов орловцев потребляют воду, отвечающую всем требованиям. Даже в областной столице почти 20 тысяч человек живут без хорошей воды.

Одна из главных причин - ветхость инфраструктуры. По оценкам властей, физический износ водопроводов превышает 75 процентов, водозаборов - 60 процентов, водонасосных объектов - 18 процентов. Из-за изношенных труб страдает не только качество питьевой воды, страдает экономика. Общий объем потерь в водопроводных сетях в прошлом году составил около 8,4 миллиона кубометров, то есть ежегодно буквально в землю утекает порядка 15 процентов этого жизненно важного ресурса. При модернизации водопроводного хозяйства региона основное внимание будет уделено районным сетям.