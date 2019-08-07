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07.08.2019 19:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вода станет чище

В Орле задумались об улучшении водоснабжения
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Правительство Орловской области впервые утвердило программу улучшения качества водоснабжения. В ближайшие пять лет на нее будет выделено около 495 миллионов рублей.

Как пояснили в правительстве области, цель программы - довести уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой до 95 процентов. Сейчас лишь 85 процентов орловцев потребляют воду, отвечающую всем требованиям. Даже в областной столице почти 20 тысяч человек живут без хорошей воды.

Фото: kremlin.ru
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Одна из главных причин - ветхость инфраструктуры. По оценкам властей, физический износ водопроводов превышает 75 процентов, водозаборов - 60 процентов, водонасосных объектов - 18 процентов. Из-за изношенных труб страдает не только качество питьевой воды, страдает экономика. Общий объем потерь в водопроводных сетях в прошлом году составил около 8,4 миллиона кубометров, то есть ежегодно буквально в землю утекает порядка 15 процентов этого жизненно важного ресурса. При модернизации водопроводного хозяйства региона основное внимание будет уделено районным сетям.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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