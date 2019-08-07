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07.08.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Погодный коллапс придет в четверг в Москву

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В четверг, 8 августа, около 18.00 столичные синоптики ожидают резкое ухудшение погоды в регионе. А с 21.00 дожди будут столь интенсивные, что зонтики не помогут. Такой прогноз "РГ" озвучила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
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По данным метеорологов, причиной идущего ненастья стал зародившийся над Северным морем циклон. "Он очень быстро перемещается и подойдет к границам московского региона вечером в четверг. До этого времени мы ждем обычную летнюю погоду, лишь ветер будет сильнее привычного до 15-17 м/с, - рассказывает Позднякова. - Наиболее сильные осадки ждем в метеорологическую ночь, которая начинается с 21.00 и длится до 9 утра следующего дня. Именно в этот период с вечера четверга до утра пятницы может выпасть большая часть из ожидаемых осадков. А мы ждем 40-45 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы для августа. Помимо сильного дождя ожидается усиление ветра, так ночью порывы смогут достигать 20-22 м/с. Днем в пятницу стихия потеряет свой запал, но еще будет поливать дождями и грозить сильными ветрами. Еще одним неприятным сюрпризом станет колебание низкого атмосферного давления, которое может сказаться даже на людях не метеозависимых. На температурном режиме циклон не скажется. Так, в четверг столбики термометра покажут +20…+22, в пятницу +19…+21. К выходным воздух днем прогреется вновь до +20…+24 градусов.

По словам Поздняковой, нынешнее лето москвичей хоть и не баловало теплом, но и сильных дождей, которые характерны для лета средней полосы России, не было. Последний сильный ливень прошел 17 июля, когда выпало более трети нормы осадков. Предстоящие двое суток восполнят этот пробел с лихвой. Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".

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