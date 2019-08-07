Поисковики из Нововоронежа приняли участие в "Вахте памяти"

Нововоронежские поисковики приняли участие в "Вахте памяти-2019", организованной ООО "Газпром"

Найденные останки 64 советских солдат и офицеров - вот итог "Вахты памяти-2019", которая проходила с 29 июля по 5 августа в Острогожском районе Воронежской области. Военно-патриотическая акция организована ООО "Газпром трансгаз Москва" при поддержке Нововоронежской АЭС, администрации района и различных общественных организаций.

Поисковые работы велись близ села Урыв-Покровка. Там же располагался палаточный лагерь экспедиции.

Село Урыв-Покровка и его окрестности - южный фланг легендарного Сторожевского плацдарма. В 1942-1943гг здесь шли ожесточенные бои. Линия фронта проходила по реке Дон. Плацдарм несколько раз переходил из рук в руки, но гвардейцам 25-й стрелковой дивизии Воронежского фронта удалось форсировать реку летом 1942 года. Советские войска расширили и удержали территорию плацдарма, и в январе 1943 года именно отсюда началась победоносная Острогожско-Россошанская наступательная операция.

Активное участие в Вахте памяти приняли бойцы Воронежского регионального отделения МОД ПДКРЭА поискового отряда "Пересвет" (г. Нововоронеж, Нововоронежская АЭС).

Торжественная церемония перезахоронения состоялась 5 августа в селе Сторожевое первое.

"Большое спасибо поисковикам! Они десять дней работали в тяжелых условиях, но мы видим результат: 64 бойца обнаружены. Двоих мы пока не хороним, поскольку вместе с ними поисковый отряд "Пересвет" нашел жетон. Эксперты попробуют прочитать его, а мы попытаемся найти родственников", - сказал председатель общественной комиссии Российского союза ветеранов по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Павел Золотарев.

Павел Митрофанович вручил поисковикам награда Российского союза ветеранов за активное участие в поисковых работах. Среди награжденных - заместитель командира отряда "Пересвет" Александр Берлев и его сын Никита.

"Вахта Памяти-2019", организатором которой выступит концерн "Росэнергоатом", состоится в сентябре в Ростовской области. Атомщики - активные участники поискового движения, ведь, как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин, именно поисковики, работая на местах бывших сражений и в военных архивах, воссоздают искреннюю правдивую историю.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



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