Составлен рейтинг самых популярных мест Москвы и Минска в соцсетях

Российская столица становится все более популярным местом у туристов. За минувший год город посетили 23,5 млн гостей, из них 5,5 млн - иностранцы. Взяв за основу данные с социальной сети Instagram, комитет по туризму Москвы решил составить рейтинг наиболее популярных достопримечательностей города, запечатленных на страницах дневников пользователей.

К удивлению составителей, самым популярным местом города стал деловой центр "Москва-Cити". Метку, или на английский манер - хештег #москвасити обнаружили в 4,8 млн публикаций. Как напомнили "СОЮЗу" в комитете по туризму Москвы, новая "фишка" города - это комплекс из 20 небоскребов, где самый высокий достигает 374 метра. В комплексе есть две популярные смотровые площадки - на 56-м и 89-м этажах (это самая высокая смотровая площадка Европы). С этих видовых мест часто делают селфи, может, благодаря этому объект и стал самым популярным на странице социальной сети.

На втором месте в Instagram фотографии или видео, сделанные с Красной площади. С метками #красная площадь или #redsquare суммарно опубликовано 4,13 млн материалов. Причем много фотографий с курантами Спасской башни, храмом Василия Блаженного, ставшими давно визитными карточками города, аналогично парижской Эйфелевой башне или сиднейскому оперному театру. Не теряют популярность фотографии на фоне мавзолея Ленина, Исторического музея, ГУМа и других точек площади. К слову, расположенная рядом с Красной площадью Никольская улица, ставшая неофициальным местом сбора болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, тоже набирает популярность, уже 80 тысяч фотографий с видами улицы опубликованы в социальной сети.

Третье место хит-парада заняла ВДНХ, помог выставке забраться так высоко 80-летний юбилей. Число публикаций с хештегом #вднх превысило 1,9 млн, и рост продолжается.

На четвертой строчке Старый Арбат, его пользователи отметили на фотографиях 840 тысяч раз.

Эта улица в советское время была очень популярной у гостей. Здесь играли музыканты, устраивали представления мимы, к тому же улица была пешеходной. Сейчас Арбат почистили, облагородили, но былая "свобода самовыражения" переместилась в парки. Хотя художники все еще рисуют портреты, да и шапки-ушанки с матрешками и янтарными бусами все еще продают в сувенирных лавках.

В Минске туристы любят делать селфи на фоне здания Национальной библиотеки, похожего по форме на алмаз

Пятую строчку и около 800 тысяч публикаций набрал хештег #мгу. Образец сталинского ампира, построенный в 1953 году, долго оставался самым большим зданием в Европе, внутри расположено 45 тысяч помещений. Высота 36-этажного корпуса составляет 183,2 метра, а вместе со шпилем - 240 метров.

Много фотографий с изображением Парка Победы на Поклонной горе, а также парков на территориях бывших усадеб - Царицыно, Коломенское… Царицыно к тому же ассоциируется не столько с местным кремлем, сколько с местной "барахолкой". На блошином рынке можно купить все от дорогого серебряного сервиза начала ХХ века до пластиковых пуговиц 1970-х, от икон XVIII века до расписных копеечных ложек.

Напомним, что по итогам 2017 года Instagram присудил Москве второе место среди самых фотографируемых городов мира, первое место тогда занял Нью-Йорк.

А как в Беларуси?

Аналогичного рейтинга городских объектов Минска в соцсетях пока нет. Однако существует топ любимых туристами достопримечательностей. На первых позициях - "Ворота Минска". Это две симметричные 11-этажные башни на Привокзальной площади Минска. Символ города. Далее - Троицкое предместье. Архитектурный комплекс, расположенный на месте монастыря X века. Туристы любят делать фото и на фоне Национальной библиотеки Беларуси - это современное здание необычной архитектуры. Экскурсоводы рассказывают, что библиотека напоминает по форме ограненный алмаз, символизирующий познание мира и ценность учения. А молодежь между собой ласково называет здание "чупа-чупсом".