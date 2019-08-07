Стал известен перечень самых популярных услуг у москвичей

Меры социальной поддержки возглавили пятерку самых популярных услуг у москвичей. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Как напомнили в комитете государственных услуг столицы, перевод соцуслуг в ведение "Мои документы" начался 6 мая и завершился 1 июля. Такой перевод позволил оформлять социальные услуги без привязки к месту жительства. Топ популярности составлен с мая по настоящее время.

Всего сейчас в офисах "Мои документы" оказываются москвичам 73 услуги в сфере социальной защиты населения. За последние три месяца за ними обратились более 83 тысяч раз.

Первое место в топе популярности заняла услуга, связанная с изменением сведений для получения мер социальной поддержки. Обратились за этой услугой более 29,5 тысяч человек. Эта услуга позволяет городу оперативно отслеживать ситуацию и вовремя помогать москвичам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

На втором месте услуга подтверждения статуса малоимущей семьи с детьми. Так за этой услугой обратились 10,7 тысяч человек.

Третье место заняла услуга предоставления бесплатных санаторно-курортных путевок, за оказанием которой обратились 8,76 тысяч человек. Среди получателей этой услуги ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и другие.