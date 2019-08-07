Стали известны места обитания клещей в Москве

Роспотребнадзор по Москве назвал городские места, откуда чаще всего можно принести присосавшегося к коже клеща. Это территории новой Москвы, лесопарки Лосиный остров и Серебряный бор.

Как отметили санитарные врачи, эти летом число укусов клещей не превышает средних многолетних значений. Помимо московских лесопарков и озелененных территорий, часто "привозят" клещей из Подмосковья. В этом году востребована прививка от клещевого энцефалита, с начала года привито более 30,6 тысяч жителей города из них 9,4 тысяч - дети.

Всех найденных на себе клещей санитарные врачи советуют сдать на исследования на предмет заражения возбудителем клещевого энцефалита. Согласно данным медицинской статистики, 20 процентов клещей заражены, причем вирусов всего три: европейский, сибирский и дальневосточный. Однако существующая вакцина защищает от всех видов заболевания.

Чтобы не стать жертвой клеща, нужно при походе на природу быть правильно одетым: в одежду с длинными рукавами, длинные брюки и обязателен головной убор.

Напомним, что во ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" открыт пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. Он расположен по адресу Варшавское шоссе, д. 19а.