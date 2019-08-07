Бывший глава следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев остается в следственном изоляторе. Лефортовский районный суд столицы продлил генерал-лейтенанту юстиции срок содержания под стражей.

Напомним, он обвиняется в организации теракта по статье 205 УК РФ. О том, что именно инкриминируется Музраеву, ранее объяснила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сообщила, что Музраев, который исполнял в то время обязанности советника главы следственного ведомства, был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Кстати, ему тоже по решению суда продлили срок содержания в СИЗО "Лефортово".

Следствие установило, что ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. И один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь деревянную стену дома. Этот дом арендовал губернатор Волгоградской области Бочаров. Там он и проживал вместе с семьей. Во время поджога никто не пострадал. Пламя быстро погасили.

Следствие считает, что Зубков был посредником между Музраевым и местным предпринимателем Евгением Ремезовым, которому генерал якобы передал заказ на поджог дома. Причиной покушения на губернатора стало то, что еще в 2003 году предприниматель Ремезов взял в аренду рынок города. А губернатор решил вернуть эти площади в муниципальную собственность. И добился этого через суды.