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07.08.2019 11:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Третий тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 21 августа

Текст: Сергей Жуков

Новое испытание системы электронного голосования, которую впервые используют на выборах в Мосгордуму, пройдет 21 августа. Об этом сообщает портал mos.ru.

В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании

Запись откроется 12 августа. На сей раз "экзамен" пройдет в районах Москвы, где собственно и будут осенью голосовать через интернет. Речь о трех избирательных округах: N1 (Зеленоград), N10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и N30 (Чертаново Центральное и Южное). Принять участие в эксперименте смогут проживающие там москвичи.

Выборы депутатов Мосгордумы, напомним, назначены на 8 сентября. Чтобы отдать свой голос дистанционно, нужно до 4 сентября подать заявление на портале mos.ru. В личном кабинете нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные данные и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес московской регистрации. Учетная запись должна быть подтверждена. Сделать это можно в любом центре "Мои документы".

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