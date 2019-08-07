В аэропорту Шереметьево установят контейнеры для сбора батареек

В столичном аэропорту Шереметьево будут принимать использованные батарейки. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Такая инициатива связана с тем, что начавшийся эксперимент по сбору вторсырья оказался успешным. Все 20 урн по сбору пластика, бумаги и стекла активно используют пассажиры. Урны расположены в наиболее людных местах. К слову, рядом с каждым таким контейнером есть обычный - для сбора пищевых остатков. Все собираемое вторсырье отправляется на переработку, остальное утилизируется специальными компаниями.

По данным представителей аэропорта, в новом году будут закуплены контейнеры для сбора батареек.

Напомним, что ряд заграничных аэропортов и вокзалов так же собирает вторсырье. А с 20 августа в аэропорту Сан-Франциско прекратят продавать воду в пластике. При этом администрация установила сотни водных станций и питьевых фонтанчиков для утоления жажды.