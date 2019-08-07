Очередное ДТП с участием автобуса, в котором два человека погибли и еще двое пострадали, произошло в Долгопрудном.

Злосчастный автобус отправился со станции около 10 утра. К счастью, салон был полупустой, поэтому удалось избежать большого количества пострадавших. Водитель ехал по привычному маршруту, собирая пассажиров на городских остановках. Выехав на Лихачевское шоссе, автобус занял привычный правый ряд и стал набирать скорость.

Водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем и не справился с управлением

Не доехав буквально 200 метров до остановки "Общежитие", автобус начал "вилять". Судя по кадрам видеозаписей очевидцев, многотонная машина, сначала вылетела на тротуар, не снижая скорости проехала несколько десятков метров по нему, затем влетела на остановку, где в это время находилась люди. Остановился взбесившийся автобус, только врезавшись в шумозащитный экран в нескольких метрах за остановкой.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, в результате ДТП, которое произошло около 10 утра, погибли два человека. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа и криминалисты, которые должны выяснить обстоятельства этого происшествия.

По некоторым данным, водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем и не смог справиться с управлением. Известно также как минимум о двух пострадавших в результате этой аварии - это водитель автобуса и женщина, которая шла по тротуару к остановке. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. Компания-перевозчик уверяет, что на маршрут вышел новый и абсолютно исправный автобус и рассматривает возможность выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в аварии.

К сожалению, в последнее время новости о происшествиях с автобусами напоминают сводки с поля боя.

Только за этот год произошло более десяти крупных аварий, в которых погибли и пострадали десятки людей. В прошлом году, по данным ГИБДД, с участием автобусов произошло порядка 9 тысяч ДТП, где погибли свыше 600 человек, более 13 тысяч человек пострадали.

В рейдах ГАИ при сплошных проверках автобусов в 2018 году было пресечено более 1,8 миллиона различных нарушений.

ГИБДД предлагает ряд мер, чтобы снизить эти показатели. В частности, допускать к управлению автобусами только тех, кто имеет стаж управления легковушкой или грузовиком. Там также планируют допускать к работе водителей, прошедших дополнительную подготовку по управлению автобусом.