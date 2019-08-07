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07.08.2019 11:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пора "разморозки"

В Липецкой области создали фонд для достройки проблемных домов
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 173(7931)
Судьба самого знаменитого долгостроя Липецка может решиться благодаря привлечению федеральных средств. Многоэтажка на улице 50 лет НЛМК была заложена 14 лет назад, квартир в ней продано больше, чем предусмотрено проектом. Чтобы выйти из патовой ситуации, власти региона создали фонд для урегулирования обязательств застройщиков.
Фото: Силавдвижении.РФ За 14 лет дольщики неоднократно выходили на митинги, а в июне записали видеообращение к президенту РФ. Фото: Силавдвижении.РФ
За 14 лет дольщики неоднократно выходили на митинги, а в июне записали видеообращение к президенту РФ. Фото: Силавдвижении.РФ

Из казны региона в него зачислят 300 миллионов рублей.

- На условиях софинансирования с федеральным бюджетом ожидаем получить еще более 800 миллионов, - сообщил председатель областного совета депутатов Павел Путилин. - За счет фонда в первую очередь будут решаться проблемы долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

Фото: Пресс-служба мэрии Костромы
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Впервые срок сдачи дома продлили в 2009-м. Работы "замораживали" и возобновляли, банкротились фирмы, обещавшие довести объект до ума. На некоторых этажах уже вставлены окна, но до перекрытия кровли дело не дошло. Как заявляют в инициативной группе дольщиков, "обманутыми" признано лишь 90 из них - а договоров заключено около 300. По проекту в здании 146 квартир...

Предстоит определить, реально ли достроить дом, который столько лет простоял под дождем и снегом, и во что это выльется. Власти региона заверяют: если на многоэтажке придется поставить крест, людям выделят либо жилье в других районах города, либо компенсацию.

Всего в Липецкой области 20 долгостроев. Для 19 найдены новые инвесторы - они закончат работы без прямого привлечения денег из бюджета, вложив в сумме пять миллиардов рублей. Взамен получат свободные участки и субсидии на погашение процентной ставки по кредитам, взятым для достройки домов. Компаниям могут также возместить расходы на техприсоединение к сетям и благоустройство.

"Обманутыми" признаны лишь 90 дольщиков, а договоров заключено около 300

На днях завершилась эпопея с домом на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке. Его начал возводить риелторский центр "Строй-град" в 2011 году, 155 дольщиков надеялись получить квартиры весной 2016-го. Объект наконец сдан. Людям выдадут ключи через полтора-два месяца после выдачи заключения Госстройнадзора.

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Тем временем правоохранители продолжают разбираться в истории ЖК "Европейский", где дольщиками выступили 1846 человек. Люди планировали новоселье в 2017-2018 годах. Как уже писала "РГ", в отношении руководства ОАО "Эксстроймаш" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Совет директоров компании возглавлял депутат областного парламента Михаил Захаров. По версии следствия, ОАО заключило с его бывшей супругой Олесей фиктивные договоры на оказание риелторских услуг, чтобы вывести "на сторону" средства дольщиков. Чета Захаровых объявлена в международный розыск, бывшие гендиректор и директор по строительству - Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов - заключены под домашний арест.

Теперь следователи установили новый эпизод преступления: в конце 2015 года Захаров и Ельчанинов почти за 56 миллионов рублей приобрели пакет акций ОАО "Рембыттехника", получив в собственность компании здание и обширный участок в Липецке.

- Деньги, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК "Европейский", были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения многоэтажек N 8, 9, 10, 22 в установленные сроки, - пояснили в управлении СК по региону.

А как у соседей

В Брянске возбудили уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков 16-этажки на улице Бурова в Московском микрорайоне. В доме должно было быть 224 квартиры. Договоры с застройщиком - ООО "Техномикс" - заключались с 2010 по 2013 год, завершить работы следовало к концу 2016-го. Но в срок удалось сдать лишь одну из трех блок-секций здания. Меры к завершению строительства объекта или возврату денег не приняты, считают в прокуратуре. Всего в регионе пять проблемных жилых домов.

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