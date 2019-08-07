В Липецкой области создали фонд для достройки проблемных домов

Судьба самого знаменитого долгостроя Липецка может решиться благодаря привлечению федеральных средств. Многоэтажка на улице 50 лет НЛМК была заложена 14 лет назад, квартир в ней продано больше, чем предусмотрено проектом. Чтобы выйти из патовой ситуации, власти региона создали фонд для урегулирования обязательств застройщиков.

За 14 лет дольщики неоднократно выходили на митинги, а в июне записали видеообращение к президенту РФ. Фото: Силавдвижении.РФ

Из казны региона в него зачислят 300 миллионов рублей.

- На условиях софинансирования с федеральным бюджетом ожидаем получить еще более 800 миллионов, - сообщил председатель областного совета депутатов Павел Путилин. - За счет фонда в первую очередь будут решаться проблемы долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

Впервые срок сдачи дома продлили в 2009-м. Работы "замораживали" и возобновляли, банкротились фирмы, обещавшие довести объект до ума. На некоторых этажах уже вставлены окна, но до перекрытия кровли дело не дошло. Как заявляют в инициативной группе дольщиков, "обманутыми" признано лишь 90 из них - а договоров заключено около 300. По проекту в здании 146 квартир...

Предстоит определить, реально ли достроить дом, который столько лет простоял под дождем и снегом, и во что это выльется. Власти региона заверяют: если на многоэтажке придется поставить крест, людям выделят либо жилье в других районах города, либо компенсацию.

Всего в Липецкой области 20 долгостроев. Для 19 найдены новые инвесторы - они закончат работы без прямого привлечения денег из бюджета, вложив в сумме пять миллиардов рублей. Взамен получат свободные участки и субсидии на погашение процентной ставки по кредитам, взятым для достройки домов. Компаниям могут также возместить расходы на техприсоединение к сетям и благоустройство.

"Обманутыми" признаны лишь 90 дольщиков, а договоров заключено около 300

На днях завершилась эпопея с домом на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке. Его начал возводить риелторский центр "Строй-град" в 2011 году, 155 дольщиков надеялись получить квартиры весной 2016-го. Объект наконец сдан. Людям выдадут ключи через полтора-два месяца после выдачи заключения Госстройнадзора.

Тем временем правоохранители продолжают разбираться в истории ЖК "Европейский", где дольщиками выступили 1846 человек. Люди планировали новоселье в 2017-2018 годах. Как уже писала "РГ", в отношении руководства ОАО "Эксстроймаш" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Совет директоров компании возглавлял депутат областного парламента Михаил Захаров. По версии следствия, ОАО заключило с его бывшей супругой Олесей фиктивные договоры на оказание риелторских услуг, чтобы вывести "на сторону" средства дольщиков. Чета Захаровых объявлена в международный розыск, бывшие гендиректор и директор по строительству - Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов - заключены под домашний арест.

Теперь следователи установили новый эпизод преступления: в конце 2015 года Захаров и Ельчанинов почти за 56 миллионов рублей приобрели пакет акций ОАО "Рембыттехника", получив в собственность компании здание и обширный участок в Липецке.

- Деньги, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК "Европейский", были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения многоэтажек N 8, 9, 10, 22 в установленные сроки, - пояснили в управлении СК по региону.

А как у соседей

В Брянске возбудили уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков 16-этажки на улице Бурова в Московском микрорайоне. В доме должно было быть 224 квартиры. Договоры с застройщиком - ООО "Техномикс" - заключались с 2010 по 2013 год, завершить работы следовало к концу 2016-го. Но в срок удалось сдать лишь одну из трех блок-секций здания. Меры к завершению строительства объекта или возврату денег не приняты, считают в прокуратуре. Всего в регионе пять проблемных жилых домов.