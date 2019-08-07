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07.08.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Московском зоопарке поселился первый "кошачий медведь"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый самец бинтуронга или, как его еще называют, "кошачьего медведя" появился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Годовалого самцы зовут Гула, его перевезли в Россию из чешского зоопарка в Остраве.

Фото: minskzoo.by
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Сейчас хищник недоступен для посетителей, так как его необходимо пройти период адаптации к новой среде. "К нему имеют доступ только некоторые сотрудники, к которым он привык, - цитирует Агентство "Москва" слова представителей пресс-службы зоосада. - Пока даже нет его фотографий - потенциально раздражающие факторы сведены к минимуму".

Сотрудники Московского зоопарка отметили, что долго ждали это редкое животное для расширения коллекции зоосада. До наступления холодов к Гуле присоединится самка.

"Кошачий медведь" - единственный хищник в Евразии, использующий хвост для лазания. Именно это умение позволяет хищнику с легкостью добираться до труднодоступных плодов на деревьях (животные очень любят бананы, виноград, манго). Вольер для Гулы организовали таким образом, чтобы учитывалась любовь бинтуронга к лазанию.

"Кошачьим медведем" бинтуронга называют в том числе из-за характерного голоса, напоминающего мяуканье домашней кошки. При этом животное может издавать разные звуки - от писка до воя и ворчания.

"Когда ему комфортно, то он как будто "хихикает", а когда чем-то недоволен - громко кричит. Впрочем, обычно он в хорошем настроении, в особенности ночью", - рассказали в Московском зоопарке.

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