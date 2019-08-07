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07.08.2019 15:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве День физкультурника и День строителя отметят в Лужниках

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Два праздника - День физкультурника и День строителя - совместят в ближайшие выходные в спорткомплексе "Лужники".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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По данным организаторов, в празднике смогут принять участие более четырех тысяч спортсменов, строителей, представителей профсоюзов и медиков. Так, начнется праздник с торжественного прохождения участников от Южного спортивного центра до центральной площади. К слову, похожий парад 80 лет назад провели физкультурники и отряды Всеобуча. Правда прошел он тогда не в Лужниках, где в то время еще была деревня, а по Красной площади.

В рамках праздника пройдут соревнования: семейные эстафеты, легкая атлетика, перетягивание каната, дартс, поднятие гири, шахматы, настольный теннис, волейбол и мини-футбол. На спортивной площадке конкурса "Фитнес-модель 2019 года" можно будет сразиться на рукоходах, а также в отжиманиях на время и скорость. Установят площадку для воркаута и командных игр. Здесь же можно будет сдать нормы ГТО, только для этого потребуется пройти медицинский осмотр. По данным сайта мэра Москвы начнется праздник в 11:00.

К слову, в этот же день в Парке Горького начнется двухдневный музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Вход на мероприятие бесплатный, а гостям праздника предложат широкий выбор мясных блюд от столичных рестораторов. Выступать будут современные музыканты: Егор Крид, Полина Гагарина, группы "Градусы" и OQJAV, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni. В Зеленом театре в рамках фестиваля выступит французская певица ZAZ. Праздник начнется в 12:00.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Интеллектуальный выходной предложат ряд других площадок города, например, на "Винзаводе" и в ГУМе, где состоится первый фестиваль современного искусства Everart Weekend. 300 художников представят 10 тысяч картин и инсталляций. Открыты площадки будут с 10:00.

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