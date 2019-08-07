В Москве угнали машину за 4 млн рублей

В Басманном районе Москвы угнан японский автомобиль за 4 млн рублей. МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, инцидент с кражей автомобиля произошел несколько дней назад. Так, в полицию Басманного района обратился молодой человек, заявивший о пропаже машины своего родственника. Позже в полицию пришел и сам владелец машины, которым оказался 47-летний москвич. Машина Toyota Land Cruiser пропала с парковки, расположенной на Рубцовской набережной.

- Сегодня возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность преступника и местонахождение машины, - рассказали "РГ" в пресс-службе. Ущерб оценен в 3,9 млн рублей.