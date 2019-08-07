В Москве запретили расписывать стены

В российской столице вступило в силу постановление правительства Москвы, которое запрещает использовать в городе рекламу в виде граффити. А как к этому решению городских властей относятся наши белорусские читатели?

Сергей Сергачев, доктор архитектуры:

- Образ каждого здания состоит из его содержания и внешнего вида. И любая живопись, в том числе граффити, - тоже часть художественных решений, которые этот образ формируют. Иными словами, рисунки могут восприниматься как часть объекта. При этом далеко не всегда они соответствуют назначению самого строения. Например, реклама велосипедов на жилом доме. Не всегда могут сочетаться по художественному исполнению: архитектура высокого уровня, а живопись низкого. Поэтому, думаю, и приняли такое решение, которое защищает архитектуру. Считаю, оно правильное.

Дмитрий Веселин, проект-менеджер творческого объединения художников Zadelo:

- Для меня намного приятнее смотреть на рукописное творение художника, чем на напечатанный баннер или растяжку. Однако профессиональное граффити - это в первую очередь арт-объект, своего рода элемент благоустройства. И прежде чем приступить к работе, художник должен изучить, для какого места рисунок, какое там присутствует цветовое решение, какова фактура фасада... В Варшаве, например, команда ребят расписывает фасады зданий рекламой новых фильмов. Подземные переходы брендируют под различную рекламу. Это круто! Сколько можно серого и черного цвета в жизни?

Наталия Жибуль, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике и строительству:

- Реклама в виде граффити есть и в Минске. Правда, если местные власти сочтут какой-то эскиз неуместным, то просто не дадут согласие на его размещение. Но так, чтобы запрещать совсем? Не вижу в этом смысла. На мой взгляд, главное, чтобы граффити было в едином формате, цветовой гамме с архитектурой вокруг, увязывалось по стилю. Если это стильно, красиво и к месту, то почему нет?

Сергей Хильман, директор ГП "Минскреклама":

- Лично я против коммерческой рекламы в виде граффити. Что касается социальной рекламы, то в определенных местах, например, где собираются представители молодежных субкультур или с тыльной стороны строений, она вполне может служить дополнительным элементом благоустройства города. Когда мрачная серая стена превращается в произведение искусства. Например, на стенах жилого дома по улице Могилевской, 32, в Минске есть рисунок мальчика и девочки, символизирующий дружбу братских народов Беларуси и России. Или граффити, которые появились в городе во время фестиваля Vulica Brasil. Главное, чтобы все было цивилизованно, продуманно.