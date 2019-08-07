Как и где взять в аренду велосипед, на чем доехать из аэропорта в центр Москвы или как оплатить проезд в метро, туристы теперь могут узнать у оператора "горячей линии". Нужно всего лишь набрать на сотовом телефоне короткий номер 122.

Как сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму, операторы центра информационной поддержки на связи круглые сутки, без праздников и выходных. Короткий номер, уверены в ведомстве, проще и легче запомнить. Да и удобно набрать на мобильнике, потратив на это считаные секунды. "Москва принимает с каждым годом все больше туристов, поэтому контакт-центр - важный шаг для выстраивания обратной связи с ними", - отмечают в Комитете по туризму.

Операторы "горячей линии" готовы ответить на любые вопросы туристов. Подскажут, как оплатить проезд в транспорте, добраться до вокзалов и аэропортов, взять в прокат велосипед или самокат. "Нарисуют" в голове и культурную карту Москвы: от самых интересных фестивалей и праздников, музейных выставок до спортивных событий и активностей в парках. Сориентируют по адресам и режиму работы посольств, консульств и визовых центров. Ну и помогут в случае экстренной ситуации.

На звонки отвечают 20 человек. Если нагрузка на линию увеличится, наберут еще. Консультируют пока что на двух языках - русском и английском. В перспективе список обещают дополнить китайским, французским, немецким и испанским.

Номер 122 можно набрать с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов, но только если турист находится в Москве или Подмосковье. Для звонков из-за границы и российских регионов доступен стандартный десятизначный номер: +7(495)122-01-11.

К слову, по данным Комитета по туризму, в минувшем году город посетили 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллиона - иностранцы. Чаще всего приезжали погостить в Москву граждане Германии, Китая, Франции, Израиля и США. В количественном соотношении статистика выглядит так: более 803 тысяч человек прилетели в Москву из Китая, почти 322 тысячи из Германии, 150 тысяч из Франции. Напомним, что с 2010 года поток туристов в столицу вырос почти вдвое - с 12,8 миллиона до 23,5 миллиона человек, а отрасль туризма становится одной из ведущих для экономики и развития Москвы.

Тем временем

Комитет по туризму назвал самые популярные в столице места у пользователей Instagram. Список возглавил деловой центр "Москва-Сити". Удивительно, но по количеству упоминаний он обогнал Красную площадь. В соцсети опубликовано более 4,8 миллиона публикаций с фотоснимками и видео, на которых фигурируют небоскребы делового центра. На втором месте - Кремль и Красная площадь, их виды опубликовали 4,13 миллиона раз. А на третьем - ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет. Количество публикаций в социальной сети с меткой ВДНХ уже превысило 1,9 миллиона и рост продолжается. Пользуются спросом у инста-блогеров также Арбат, здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", "Измайлово", а также Большой театр, метро и другие достопримечательности города.