В новую Москву придет "умный" газопровод

Систему газоснабжения в Троицком и Новомосковском округах оборудуют автоматическими запорными устройствами, позволяющими дистанционно ими управлять. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгаза.

По данным компании, на территории новой Москвы реализуется масштабная городская программа развития системы газоснабжения, которая позволит убрать пробелы в снабжении газом ряда городских объектов, повысить инвестиционную привлекательность территории и снизить затраты на подключение новых потребителей. А также повысить безопасность, ведь в случае возникновении внештатной ситуации, нужный участок газопровода легко можно будет в считанные минуты отключить от общей системы подачи газа, что не повлияет на других потребителей газа. Всего планируется построить более 290 километров новых газопроводов и 10 пунктов редуцирования газа.

- До конца года мы построим 18 км газопроводов, оснащенных "умными" автоматическими запорными устройствами, позволяющими дистанционно, в считанные минуты, отключить нужный участок, - рассказывает гендиректор МОСГАЗ Гасан Гасангаджиев. - В работе применяются передовые технологии строительства, сварки и контроля качества сварных соединений стального газопровода, гарантирующие бесперебойность подачи, безопасность и долгий срок службы газовых коммуникаций.

Напомним, что сейчас идет строительство 23-километрового стального газопровода высокого давления с установкой 13 отключающихся автоматических устройств, участок проходит от Боровского до Калужского шоссе.

Отметим, что в рамках реализации компанией городских программ, направленных на повышение надежности газоснабжения столицы, к 2018 году на газовых сетях Москвы было установлено 623 автоматизированных запорных устройства. До конца нынешнего года МОСГАЗ планирует установить еще 50 "умных" устройств с дистанционным управлением.