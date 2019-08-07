В новую Москву придет "умный" газопровод

Новости

В Чечне проверят видео со стреляющим из автомата мальчиком 14:50
Под Хабаровском возвели дамбу для защиты от паводка 14:45
Корабли Балфлота отразили "вражеский" авианалет 14:44
"Кресты" проверят на предмет рукоприкладства к арестованным 14:43
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе 14:43
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков 14:35
В детских лагерях Зауралья нашли многочисленные нарушения 14:33
Биатлонист Йоханнес Бе станет отцом 14:27
В Крыму продали дачу, на которой любил отдыхать Брежнев 14:26
В Подмосковье загорелась крупная промзона 14:25
В Мексике украли памятные монеты на 2,5 миллиона долларов 14:25
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму 14:25
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом бассейне и водоеме 14:18
Челябинские активисты очистили от мусора популярные тропы Таганая 14:14
Стали известны места обитания клещей в Москве 14:11
Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили 14:04
Совет ГД 19 августа может обсудить вмешательство в выборы 13:57
Расшифрован текст майя о "тотальной" древней войне 13:52
В Германии жителей предупредили о массовом отключении электричества 13:48
Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов 13:35
Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей 13:35
Жителя Кубани арестовали за попытку убить экс-жену и дочь 13:28
На Урале осуждены организаторы незаконного канала миграции 13:27
Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм 13:25
Напавшего на кондуктора в Петербурге отпустили под подписку о невыезде 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 13:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В новую Москву придет "умный" газопровод

Текст: Ирина Огилько

Систему газоснабжения в Троицком и Новомосковском округах оборудуют автоматическими запорными устройствами, позволяющими дистанционно ими управлять. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгаза.

По данным компании, на территории новой Москвы реализуется масштабная городская программа развития системы газоснабжения, которая позволит убрать пробелы в снабжении газом ряда городских объектов, повысить инвестиционную привлекательность территории и снизить затраты на подключение новых потребителей. А также повысить безопасность, ведь в случае возникновении внештатной ситуации, нужный участок газопровода легко можно будет в считанные минуты отключить от общей системы подачи газа, что не повлияет на других потребителей газа. Всего планируется построить более 290 километров новых газопроводов и 10 пунктов редуцирования газа.

Фото: iStock
В законодательстве выявили недоработку, касающуюся собственности на газопроводы

- До конца года мы построим 18 км газопроводов, оснащенных "умными" автоматическими запорными устройствами, позволяющими дистанционно, в считанные минуты, отключить нужный участок, - рассказывает гендиректор МОСГАЗ Гасан Гасангаджиев. - В работе применяются передовые технологии строительства, сварки и контроля качества сварных соединений стального газопровода, гарантирующие бесперебойность подачи, безопасность и долгий срок службы газовых коммуникаций.

Напомним, что сейчас идет строительство 23-километрового стального газопровода высокого давления с установкой 13 отключающихся автоматических устройств, участок проходит от Боровского до Калужского шоссе.

Отметим, что в рамках реализации компанией городских программ, направленных на повышение надежности газоснабжения столицы, к 2018 году на газовых сетях Москвы было установлено 623 автоматизированных запорных устройства. До конца нынешнего года МОСГАЗ планирует установить еще 50 "умных" устройств с дистанционным управлением.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей