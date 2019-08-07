ВДНХ закрасят художники-граффити

Десант хип-хоперов, граффити-художников, музыкантов сегодня обрушится на ВДНХ. Здесь открывается фестиваль "Ритм моего города".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВДНХ, фестиваль станет ярким событием юбилейного сезона. Продлится фестиваль пять недель, каждая из которых будет посвящена своей теме. Так, первая неделя отдана под уличное искусство - 48 художников создадут свои произведения на тему юбилея выставки. Также гостей ждут мастер-классы от популярных деятелей культуры, а в интерактивных зонах гости фестиваля смогут создать свои инсталляции в стиле стрит-арт.

Чтобы творить было не скучно, музыкальное и танцевальное сопровождение обеспечат DJ и рэп, и хип-хоп-исполнители. Начнется фестиваль в 12.00, а завершится первый день многонедельного праздника в 22.00.

К слову, после арт недели, будут "уличные" недели спорта, стиля, танца и музыки.

Продлится фестиваль до седьмого сентября. Вход бесплатный.