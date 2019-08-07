Блок для "грудничков", уголки для игр и минимум очередей - до конца 2019 года львиная доля детских поликлиник (и профильных отделений ЦРБ) в регионе заработает по-новому. Дополнительное оборудование и средства на реконструкцию получит 28 таких учреждений, или 85 процентов от их общего числа. Как выглядит "бережливая" медицина, показали "РГ" в детской поликлинике N 11 в Воронеже, где перестройка уже состоялась.

По количеству пациентов она самая крупная в городе: 37 педиатрических участков, 24 "подшефных" детсада и 17 школ - это 34 тысячи ребят. Северный микрорайон динамично растет, в новые дома вселяются молодые семьи. А расширяться поликлинике некуда. Два ее корпуса - встроенно-пристроенные помещения на первом этаже обычных жилых домов.

- Мы разделили потоки пациентов, чтобы они не мешали друг другу. В блок неотложной помощи - отдельный вход с улицы. В одном корпусе остались узкие специалисты, бассейн, массажисты и инструкторы по ЛФК, в другой мы перевели педиатров, лабораторию и "грудничков", там же оборудовали центр ментального здоровья для ранней диагностики расстройств аутистического спектра, - пояснила заместитель главврача Тамара Кораблева. - В коридоре создали сестринский пост, как в стационарах: тут проконсультируют, выдадут справку, выпишут рецепт, помогут оформить талон в другое медучреждение, если пациента посылают туда на консультацию. Врач передает на пост направления, звонит родителям, что надо сдать анализы, - и они их в удобное для себя время забирают, не заходя в кабинет.

Реформа здесь началась в 2016 году благодаря областной программе "Моя поликлиника". Пилотными площадками для нее выбрали те, где проблемы с обслуживанием огромной массы людей стояли наиболее остро. В Воронеже это взрослая поликлиника N 4 (в которую и входит детская 11-я), к которой прикреплено 187 тысяч горожан. Очереди в регистратуру с раннего утра, споры на тему "вход по времени или по живой очереди?" и ненависть к тем, кто заходит в кабинет "только спросить", были тут обычным делом. В итоге и во взрослых, и в детских корпусах появились инфоматы для самозаписи, аппараты электронной очереди и те самые сестринские посты, которые сняли с врачей непрофильную нагрузку.

Пилотной стала та поликлиника, в которой проблемы с обслуживанием огромной массы людей стояли наиболее остро

- За год работы на посты обратилось 79 тысяч человек - и ни одной жалобы от них мы не получили! Людям это удобно. Ведь зачастую им нужно всего лишь узнать, как прикрепиться к поликлинике, как пройти профосмотр, получить справку для бассейна... По нашей статистике, 67 процентов звонков в регистратуру - это вот такие вопросы. Значит, надо дать пациентам простой и легкий доступ к сведениям, по разным каналам, в том числе через интернет, через личный кабинет, - пояснил главврач поликлиники N 4 Сергей Бредихин. - Там же можно записаться к доктору, в перспективе - и на обследования. Установив компьютеры на рабочих местах врачей, мы дали им в том числе возможность записывать пациентов на повторный прием...

Благодаря целевой программе детской поликлинике удалось получить 11 миллионов из регионального бюджета (на реконструкцию) и 22 - из федерального (на закупку техники). Но начинали пилотный проект с минимальных затрат - и именно этот опыт, по всей видимости, пригодится коллегам из районов области.

Так, за три-четыре миллиона детская поликлиника N 11 переформатировала регистратуру и заказала удобную систему навигации. Прием ведется по времени, указанному в талоне. В итоге спорить не о чем. На запись тратится три минуты, на ожидание у кабинета - пять-семь. Раньше было вчетверо дольше, уверяет Бредихин:

- Наша задача - экономить и время пациентов, и трудозатраты врачей. При этом не раздувать штат и общие расходы. Например, мы ввели обзвон больных за два дня до посещения. До 25 процентов талонов освобождается, так как у людей меняются планы. Другой пример - за счет автоматизации у части сотрудников (тех же лаборантов) высвобождается время, значит, мы можем их дозагрузить - а не вводить новые ставки для новых форм работы с населением.

Чтобы не отвлекать бригады скорой помощи на рядовые случаи (например, у ребенка поднялась высокая температура), их стараются по возможности передавать на уровень поликлиник.

- Для мобильных бригад мы приобрели восемь автомобилей, еще два у нас были. Благодаря навигатору прокладывается оптимальный маршрут. Затраты на бензин, что удивительно, за этот год не выросли, несмотря на увеличение парка машин, - добавил Бредихин. - Но нам главное, конечно, не на топливе экономить, а обеспечить своевременную помощь и наблюдение в динамике: дежурный врач передает информацию участковому, и тот уже обеспечивает больному явку на повторный осмотр.

Мнение

Оксана Мануковская, мама двоих детей, обслуживающихся в детской поликлинике N 11:

- Сдать анализы сейчас, действительно, стало гораздо проще: не надо очень рано приводить ребенка в поликлинику, чтобы занять очередь, запоминать, кто перед тобой, - есть талон, там номер. Меня лишь смутило то, что направление на сдачу анализа теперь печатают на листе формата А4! Насколько целесообразно такое использование бумаги? Да и медкарточки из-за этого "распухают" так, что начинают разваливаться... Кроме того, дефицит кадров в поликлинике как был, так, видимо, и остался. Зачастую просто невозможно записаться на прием к узким специалистам, например к ортопеду-травматологу, - прием расписан на месяц вперед, и тогда снова начинает работать "живая многочасовая очередь".