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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аппарат из ниоткуда

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Штраф в размере 200 тысяч рублей уплатит Воронежский областной клинический онкологический диспансер, где для гамма-терапии использовали оборудование, не зарегистрированное в России. Облучатель был куплен 14 лет назад и работал без нареканий. Но в мае он вышел из-под контроля, и 51-летняя пациентка погибла.

В тот день утром дежурный, как обычно, проверил технику, заверил главврач диспансера Иван Мошуров. Но во время самой медицинской процедуры стол, на котором лежала пациентка, неожиданно и резко поднялся, вдавив ее тело в коллиматор - устройство для получения пучков лучей. Избежать трагедии не помогла ни одна из систем защиты. Происшествие квалифицировали как причинение смерти по неосторожности, возбудили уголовное дело.

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Свою проверку провел и Росздравнадзор. "Установка радиотерапевтическая кобальтовая Teragam K-01 была приобретена онкодиспансером в 2005 году. Специалистами ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медтехники" проведены технические испытания медицинского изделия... установлено, что оно не зарегистрировано на территории РФ и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов", - заключило ведомство.

Аппарат Teragam с серийным номером 0101 был выпущен чешской компанией Isotrend L.t.d. Затем российская фирма в рамках госзакупок поставила его в воронежский диспансер.

Фото: iStock
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- Как происходила закупка, я точно не знаю, поскольку работаю в онкодиспансере лишь с конца 2012 года, - пояснил Иван Мошуров. - Повода подвергать сомнению легальность всего оборудования не было. Тем более что нас проверял Росздравнадзор, Ростехнадзор и другие органы... На моей памяти Teragam действовал безотказно, дистанционную лучевую терапию на нем проходили до 40 человек в день.

Суд признал диспансер виновным в осуществлении деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных обязательным разрешением (часть 3 статьи 19.20 КоАП). Подозрительный аппарат утилизируют. Онкодиспансеру купят новое оборудование для лучевой терапии.

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