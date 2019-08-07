Жириновский: Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан

Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на встрече с избирателями, на которую пришел вместе с кандидаткой в столичный парламент от партии по 44 избирательному округу.

По его мнению, депутаты Мосгордумы должны хорошо знать проблемы горожан, постоянно общаться со своими избирателями и защищать их права на любом уровне. Владимир Жириновский также объяснил жителям Таганского района, чем опасны несанкционированные митинги, и почему ЛДПР никогда не будет в них участвовать.

"Мы уже который раз слышим о несанкционированных акциях протеста каких-то людей, незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД. Они называют себя оппозицией. ЛДПР выдвинула 1500 кандидатов на нынешних региональных выборах (это кроме МСУ), из них 700 человек не зарегистрировали! Двое наших кандидатов в губернаторы не прошли регистрацию! Мы самая настоящая оппозиция! Но мы не устраиваем бучу, потому что не хотим разрушения государства", - сказал Жириновский.