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07.08.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жириновский: Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан

Текст: Анна Полтавцева

Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на встрече с избирателями, на которую пришел вместе с кандидаткой в столичный парламент от партии по 44 избирательному округу.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По его мнению, депутаты Мосгордумы должны хорошо знать проблемы горожан, постоянно общаться со своими избирателями и защищать их права на любом уровне. Владимир Жириновский также объяснил жителям Таганского района, чем опасны несанкционированные митинги, и почему ЛДПР никогда не будет в них участвовать.

"Мы уже который раз слышим о несанкционированных акциях протеста каких-то людей, незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД. Они называют себя оппозицией. ЛДПР выдвинула 1500 кандидатов на нынешних региональных выборах (это кроме МСУ), из них 700 человек не зарегистрировали! Двое наших кандидатов в губернаторы не прошли регистрацию! Мы самая настоящая оппозиция! Но мы не устраиваем бучу, потому что не хотим разрушения государства", - сказал Жириновский.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Партии ЛДПР Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Владимир Жириновский Митинги и шествия
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