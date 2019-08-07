Двух медведей объявили в розыск в камчатском городе Елизово

Жители Елизово на Камчатке заметили двух медведей в черте города. Хищников видели по дороге в сторону горы Морозной.

О паре косолапых сообщили в администрацию Елизовского городского поселения.

"Информация передана в правоохранительные органы с целью проведения патрулирования и принятия мер реагирования", - сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что организовано взаимодействие со службами. Для поиска зверей привлекли опытных охотоведов и егеря.

Жителей города призывают быть бдительными и следить за местонахождением детей.

К слову, этим летом Елизово у медведей весьма популярно. Косолапые периодически наведываются на окраины, однако никаких инцидентов с их участием, к счастью, не было.