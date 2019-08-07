Якутск затянуло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров, которые охватили Сибирь и Дальний Восток, пришел в столицу Якутии и еще 12 районов республики.

Как сообщили РИА Новости в оперативной рабочей группе правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике, дым в Якутск принес ветер. Это "привет" не только из лесов самой Республики Саха, но и из соседних регионов.

В зоне задымления оказались 38 населенных пунктов. Пока он не вызвал у местных жителей отравлений угарным газом.

По последним данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектара. Тушат из них только 15. Бороться с остальными нецелесообразно, они находятся в зоне контроля.