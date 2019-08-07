На восточном побережье Сахалина ощутили землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло 7 августа в 4:40 по местному времени у восточного побережья Сахалина.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в заливе Терпения на глубине 20 километров.

Подземные толчки почувствовали жители села Тихое Макаровского района. Другие сахалинцы изменений не ощутили.

За первым землетрясением последовали два повторных толчка с магнитудой 3.0. Угроза цунами не объявлялась. О жертвах и разрушениях не сообщалось.