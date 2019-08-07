Под Хабаровском возвели дамбу для защиты от паводка

В Хабаровском крае в ожидании мощной волны паводка спасатели и строители возвели дамбу, которая должна помочь сдержать натиск надвигающейся стихии. Об этом сообщает ОТР.

Регион готовится к масштабному паводку. В крае возводятся дамбы для защиты населенных пунктов от большой воды. Одну из них достроили с опережением намеченного графика. Строители трудились даже по ночам, практически без отдыха.

Пик паводка в крае ожидается с 12-го по 14-е августа. По прогнозам гидрологов, уровень воды в реке Амур не должен превысить отметку в шесть метров.

Однако региональные власти и экстренные службы готовятся к развитию событий по самому худшему сценарию. Вода в Амуре уже поднялась выше неблагоприятной отметки. В зоне подтопления оказались свыше 300 дачных участков.

Спасательная служба организовала круглосуточное лодочное дежурство. Водные патрули готовы в любой момент оказать помощь тем, кто не успел эвакуироваться с подтопленных территорий.

К слову, режим ЧС из-за паводка введен уже в большинстве районов края.