Приморский Уссурийск приготовился к вторжению тропического шторма

В Уссурийске ввели режим повышенной готовности в связи с выходом тропического шторма Francisco на территорию городского округа. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Постановление об этом подписал глава Уссурийска Николай Рудь. На совещании в администрации округа утверждены схемы установки водоналивных дамб, которые доставили сюда для защиты населенного пункта от подтоплений. Созданы механизированные бригады для вскрытия дорожного полотна, если возникнет угроза размыва мостов. Сформирован запас песка в мешках для укрепления дамб. В села завезли продукты и медикаменты.

В Уссурийске 8 - 9 августа ожидается местами сильный дождь (20-45 миллиметров осадков за 12 часов и менее), утром и днем 9 августа местами очень сильный дождь с количеством осадков 50 миллиметров. Вероятна гроза.

На реках округа вода может подняться на 0,8-1,5 метра. Возможно подтопление низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог.

Справка "РГ"

Уссурийск еще помнит тайфун "Гони" в 2015 году, когда затопило и город, и близрасположенные села. И вся страна следила за судьбой медведей в городском зоосаде, которые держались двумя лапами за решетки вольеров, поскольку на четыре встать не могли, так высоко поднялась вода.