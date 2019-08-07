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07.08.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на Сахалине

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту ДТП с 12 пострадавшими в Макаровском районе.

Фото: РИА Новости
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"Будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований правил перевозки пассажиров и грузов, а также дорожным условиям на участке", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напеним, сегодня утром на 133 километре дороги Южно-Сахалинск - Оха, в районе села Тихая, столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль.

По предварительным данным, водитель грузовика начал поворачивать налево от правой обочины, не убедившись в безопасности маневра. В него врезался ехавший в попутном направлении автобус.

Региональный минздрав сообщил о 12 пострадавших, пятеро из которых госпитализированы. У них - переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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