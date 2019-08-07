Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту ДТП с 12 пострадавшими в Макаровском районе.

"Будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований правил перевозки пассажиров и грузов, а также дорожным условиям на участке", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напеним, сегодня утром на 133 километре дороги Южно-Сахалинск - Оха, в районе села Тихая, столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль.

По предварительным данным, водитель грузовика начал поворачивать налево от правой обочины, не убедившись в безопасности маневра. В него врезался ехавший в попутном направлении автобус.

Региональный минздрав сообщил о 12 пострадавших, пятеро из которых госпитализированы. У них - переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.