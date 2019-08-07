Пропавших сестер нашли в Благовещенске

Пропавших 6 августа в городе Свободный Приамурья родных сестер - десятилетнюю Зину и четырнадцатилетнюю Любу - живыми и невредимыми нашли в городе Благовещенске.

- Один из прохожих проявил бдительность. Он обратил внимание на двух девочек, подходящих под описание, и сообщил об этом в полицию, - рассказал "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Как выяснилось, девочки решили сбежать из дома. Сейчас с ними работают полицейские и психологи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

В поисках сестер были задействованы десятки сотрудников следственного комитета, полиции, МЧС и волонтеры. Ориентировки на беглянок разослали по всей Амурской области.