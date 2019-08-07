В Приамурье бесследно исчезли две девочки

Вторые сутки в Амурской области ищут пропавших сестер - Зину и Любу. Девочки 10 и 14 лет ушли гулять и пропали.

Зина худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, короткие русые волосы, серые глаза, на левой руке шрам от пореза. Из дома ушла в черной футболке с коротким рукавом, темных шортах и кроссовках, тоже темных, но с белой подошвой. Люба ниже ростом (около 140 сантиметров), плотного телосложения, с длинными темными волосами, смуглой кожей и темными глазами. Была одета в белую футболку с коротким рукавом, синие джинсы и светлые кроссовки.

Для поиска детей создана следственно-оперативная группа. Осмотрели дом, где живут девочки и прилегающие к нему территории. Опросили людей, с которыми могли общаться пропавшие дети. К поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, добровольцы.

В СУ СК Приамурья сообщили, что по факту безвестного исчезновения детей возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц малолетнего возраста (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Семья, в которой росли девочки характеризуется как положительная.

Исчезновение детей активно обсуждают в социальных сетях. Местные жители уверены: причиной трагедии могло стать то, что сейчас в Свободном вахтовым методом работают несколько десятков тысяч приезжих молодых мужчин.