Новости

В столичном регионе потеплеет до +21 градуса 06:20
В Мексике неизвестные ограбили магазин Монетного двора на 50 млн песо 06:08
В Приамурье бесследно исчезли две девочки 06:07
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей 06:02
Экс-главе забайкальского минздрава не удалось избежать тюрьмы 05:37
В ООН раскритиковали решение Италии штрафовать спасающие мигрантов суда 05:31
Жителям ЕАО ограничили поездки в Китай из-за паводка 05:30
На Камчатке морпехи отбились от "диверсантов" 05:22
Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из ДРСМД 05:09
В Приморье вертолеты Ка-27 взлетели с корвета "Совершенный" 04:58
Премьер-министр Японии встретился с главой Пентагона 04:43
На восточном побережье Сахалина ощутили землетрясение 04:30
МИД России прокомментировал отставку посла США Хантсмана 04:18
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек 03:59
МИД Южной Кореи: США ограничили въезд побывавшим в КНДР иностранцам 03:51
В США запустили ракету Falcon 9 с израильским спутником Amos-17 03:14
США примут любые меры для свержения президента Венесуэлы Мадуро 03:08
В бою за поселок Арбаин сирийские военные уничтожили 45 боевиков 02:46
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее 01:42
В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии 01:25
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты 01:03
Россиянин арестован в США за незаконный экспорт частей стрелкового оружия 00:47
Пентагон выступил против любых операций Турции на севере Сирии 00:28
В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем 06.08.2019
В Москве после драки со стрельбой разыскивают Infiniti 06.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 06:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье бесследно исчезли две девочки

Текст: Александр Ярошенко

Вторые сутки в Амурской области ищут пропавших сестер - Зину и Любу. Девочки 10 и 14 лет ушли гулять и пропали.

Зина худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, короткие русые волосы, серые глаза, на левой руке шрам от пореза. Из дома ушла в черной футболке с коротким рукавом, темных шортах и кроссовках, тоже темных, но с белой подошвой. Люба ниже ростом (около 140 сантиметров), плотного телосложения, с длинными темными волосами, смуглой кожей и темными глазами. Была одета в белую футболку с коротким рукавом, синие джинсы и светлые кроссовки.

Для поиска детей создана следственно-оперативная группа. Осмотрели дом, где живут девочки и прилегающие к нему территории. Опросили людей, с которыми могли общаться пропавшие дети. К поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, добровольцы.

На Дону пропала семья с ребенком

В СУ СК Приамурья сообщили, что по факту безвестного исчезновения детей возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц малолетнего возраста (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Семья, в которой росли девочки характеризуется как положительная.

Исчезновение детей активно обсуждают в социальных сетях. Местные жители уверены: причиной трагедии могло стать то, что сейчас в Свободном вахтовым методом работают несколько десятков тысяч приезжих молодых мужчин.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил