В Приморье вертолеты Ка-27 взлетели с корвета "Совершенный"

Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлеты и посадки на корвет "Совершенный", сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Отработка взлетов и посадок морской авиации на палубу корвета проходила в заливе Петра Великого. К практическим тренировкам привлекли два противолодочных вертолета Ка-27ПЛ, дислоцированных на базе морской авиации ТОФ в Приморском крае. Во взаимодействии с экипажем корабля летчики выполнили 10 взлетов и посадок. Задача усложнялась тем, что в это время корвет то находился в движении, то дрейфовал.

Экипажи вертолетов Ка-27ПС также попутно решали учебные задачи по предназначению.