Жителям ЕАО ограничили поездки в Китай из-за паводка

Пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области с 7 августа временно закрыли из-за паводка.

Как сообщили в пресс-службе Биробиджанской таможни, это пришлось сделать после того, как уровень воды в реке на сопредельной стороне стал критичным. Коллеги из КНР приостановили работу речного пункта пропуска Миньшань.

Понижение уровня воды ожидают к 10 августа.

Международное сообщение временно прекратилось также в пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР). Он закрыт из-за наводнения со 2 августа.