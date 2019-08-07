На вопросы читателей "РГ", связанные с тарифами на коммунальные услуги, отвечают чиновники и специалисты.

Копеечное дело

На сайте правительства Кировской области подчеркивается, что тарифы на воду и водоотведение в связи с передачей функции оказания услуги от "Кировских коммунальных систем" (ККС) муниципальному унитарному предприятию (МУП) "Водоканал" снижены. Теперь водоснабжение обойдется горожанину в 28,38 рубля за кубометр (было 28,42), а водоотведение - 21,78 (21,80). Две и четыре копейки - тоже, конечно, снижение. Но стоило ли затевать эту революцию, учитывая, что ККС намеревались заключить с мэрией концессионное соглашение и вложить в модернизацию сетей более 4 миллиардов рублей? Чем вызвано расширение зоны действия МУП "Водоканал"?

Алексей Перминов, Киров

Сергей Леонтьев, начальник департамента городского хозяйства администрации Кирова:

- МУП "Водоканал" с 1 августа 2019 года получило статус гарантирующего поставщика услуг по водоснабжению и водоотведению в связи с завершением действия договоров об аренде муниципального имущества с АО "Кировские коммунальные системы". Наша задача - сформировать единый мощный комплекс городского водопроводно-канализационного хозяйства, который будет эксплуатироваться силами муниципального предприятия.

Дмитрий Ухин, директор МУП "Водоканал":

- Все, что необходимо для содержания и ремонта сетей, у нас есть. Все ремонтные работы, запланированные ККС на 2019 год, будут выполняться. С 2020 года мы намерены приступить к разработке масштабной инвестиционной программы, которая охватит все районы города - и центральные, и отдаленные. Качество предоставляемых услуг совершенно точно не снизится - это тот же самый имущественный комплекс, те же квалифицированные специалисты с огромным багажом знаний и опыта. Все обязательства, которые берет на себя "Водоканал" в качестве гарантирующего поставщика услуг, будут выполняться в полном объеме.

На треть дороже? Неправда!

В социальных сетях появилась информация о том, что в Ижевске планируют на 30 процентов повысить тариф на услуги водоснабжения и водоотведения. Действительно ли это так?

Лариса Денисова, Ижевск

Игорь Сальников, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству:

- Говорить о 30-процентном повышении стоимости услуг преждевременно. В рамках существующей тарифной составляющей "Ижводоканал" ежегодно меняет 8-10 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Но эти меры не позволяют снижать процент износа сетей. Около 60 процентов водопроводных и канализационных сетей требуют ремонта. При этом тариф на услуги предприятия по-прежнему остается самым низким среди городов Удмуртии и Приволжского федерального округа.

Сегодня рассматриваются различные финансовые и экономические инструменты, которые позволят в плановом порядке обновлять инженерно-техническую инфраструктуру водоканала, снижать количество аварийных ситуаций на сетях. Это может быть не только повышение тарифа, но и привлечение финансовых средств в рамках национальных проектов, работа с инвесторами, механизмы муниципально-частного партнерства. "Ижводоканал" в качестве одного из вариантов решения вопроса с износом сетей, который действительно назрел, предлагает повышение тарифа на треть. Но муниципалитет, понимая социальную значимость этого вопроса, очень осторожно и взвешенно подойдет к принятию решения о любом увеличении тарифов. При этом все наши действия будут максимально открытыми и прозрачными. Перспективы развития "Ижводоканала" вынесем на обсуждение с экспертами, депутатами, общественниками и жителями.

Разложим киловатты по часам и нормативам

Как конкретно учитывается социальная норма при начислении платежей за потребленную электро- энергию?

Альбина Егорова, Нижний Новгород

Наталия Ищенко, специалист пресс-службы ПАО "ТНС энерго НН":

- Социальная норма - это определенный объем электроэнергии, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Считается, что данного объема электроэнергии должно быть достаточно для удовлетворения основных человеческих потребностей в быту. Энергопотребление сверх социальной нормы оплачивается по более высокому тарифу.

Например, в Нижегородской области одноставочный тариф для городских жителей, дома которых не оборудованы газовыми плитами, составляет 3,71 рубля (здесь и далее тариф указан в расчете на один киловатт-час. - Прим. ред.) в пределах социальной нормы и 6,45 рубля - сверх нее. Для горожан, чьи дома оборудованы электроплитами, а также для сельских жителей одноставочный тариф соответственно составляет 2,67 и 4,65 рубля.

Размер социальной нормы энергопотребления устанавливается правительством Нижегородской области и составляет 50 киловатт-часов в месяц на каждого из зарегистрированных в жилом помещении. Если в квартире (доме) прописан только один человек, то соцнорма составит 85 киловатт-часов в месяц. Для льготных категорий потребителей (семей пенсионеров, инвалидов, многодетных и некоторых других) она увеличена до 75 киловатт-часов на каждого.

Если помещение оборудовано многотарифным счетчиком, то соцнорма распределяется пропорционально объемам потребления в соответствующие зоны суток. Например, в квартире прописан одни человек, его социальная норма - 85 киловатт-часов. Предположим, что месячный объем потребления составил 100 киловатт-часов, из них 70 пришлось на дневное время, 30 - на ночное. В этом случае социальная норма распределится следующим образом: день - 60 киловатт-часов (85х70:100=60), ночь - 25 (85х30:100=25).

Соцнорму можно перенести, например, в связи с летним переездом из городской квартиры на дачу. Для этого следует оформить временную регистрацию (прописку), а свидетельство о временной регистрации вместе с заявлением о переносе соцнормы по указанному адресу предоставить в центр обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "ТНС энерго НН".

Кстати

Если изменилось количество прописанных человек в жилом помещении, изменится и объем социальной нормы энергопотребления. В такой ситуации собственник должен уведомить ПАО "ТНС энерго НН" (лично обратившись в клиентский центр или через сайт компании) и представить соответствующие документы. Стоит отметить, что в этом случае перерасчет платы за электроснабжение осуществляется с месяца, в котором произошло изменение состава домохозяйства, но не более чем за 3 предыдущих.

Сканированные копии документов можно отправить через сайт компании (раздел "Обращение в компанию" или "Напишите нам").