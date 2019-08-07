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07.08.2019 10:34
Проект: В регионах

На главном пути

Как ГЖД делает лучше жизнь людей в регионах присутствия
Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 173(7931)
В минувшее воскресенье в стране широко отметили День железнодорожника. Этот профессиональный праздник - хороший повод вспомнить о том, что сегодня железная дорога так или иначе присутствует в жизни большинства из нас, хотя мы этого иногда и не осознаем.
Фото: Пресс-служба ГЖД В первом полугодии ГЖД направила на обновление подвижного состава 7,2 миллиарда рублей. Фото: Пресс-служба ГЖД
В первом полугодии ГЖД направила на обновление подвижного состава 7,2 миллиарда рублей. Фото: Пресс-служба ГЖД

Ярким свидетельством тому является Горьковская железная дорога (ГЖД) - одна из крупнейших в составе РЖД. Судите сами: помимо своей основной функции - перевозки пассажиров и грузов, она играет огромную роль в 15 регионах присутствия. Причем не только с точки зрения экономики (а это рабочие места, налоги, обеспечение заказами малых и крупных предприятий), но и как социокультурный феномен. ГЖД сегодня - это красивые и современные вокзалы, где люди назначают встречи, делают селфи и предвкушают очередное путешествие. Это притягивающие взгляд мосты через великие реки, являющиеся настоящим украшением пейзажа. Это музеи паровозов и детские железные дороги, давно ставшие излюбленными местами семейного отдыха.

ГЖД ежедневно меняется, чтобы сделать жизнь вокруг лучше. Конечно, в первую очередь это видно по вокзалам и станциям, многие из них в последнее время заметно преобразились. В прошлом году пассажиров принял реконструированный железнодорожный вокзал Нижний Новгород, который теперь по уровню комфорта и организации всех процессов напоминает скорее международный аэропорт.

Работы ведутся не только в мегаполисах - так, например, в рамках программы реконструкции вокзальных комплексов за последнее время были построены и реконструированы вокзалы на станциях Вязники, Вятские Поляны, Зуевка, Вурнары, Чернушка, Алатырь, Семенов, Кукмор, Чамзинка, а также пассажирские павильоны на станциях Сечуга, Кильдуразы, Шеманиха, Тарасиха, Тоншаево, Лянгасово.

День железнодорожника уже не только корпоративный праздник - он общий

Успешными проектами в рамках взаимодействия с субъектами РФ стали совмещенные автожелезнодорожные вокзалы в Павлове и Семенове Нижегородской области, позволяющие пассажирам делать удобные пересадки, реконструкция вокзала в Глазове (Удмуртия) и объектов пассажирской инфраструктуры на станции Свияжск (Татарстан).

И это лишь вершина айсберга. Только за первое полугодие инвестиции в развитие ГЖД составили 12,4 миллиарда рублей. Почти 60 процентов этой суммы пошло на обновление подвижного состава, а по 2,3 миллиарда - на ремонт железнодорожных путей и обеспечение безопасности, включая инфраструктуру, оборудование и устройства электроснабжения, связи, автоматики и так далее.

ГЖД развивает пассажирские перевозки. Относительно новое направление в этой сфере - открытие мультимодальных маршрутов по схеме "поезд + автобус", когда оба вида транспорта состыкованы по времени, а пассажир покупает единый билет, существенно экономя время. На поездах из Москвы теперь можно добраться до Арзамаса, Городца, Чебоксар и Дивеева.

Развивается железнодорожное сообщение и в пределах городов: проект "Городская электричка" уже реализуется в Нижнем Новгороде и Кирове.

Совершенствуются также процессы в области грузовых перевозок. Горьковская дорога - транзитная, и всегда ее основной задачей было беспрепятственное продвижение грузопотоков. Для максимального привлечения новых клиентов малого и среднего бизнеса активно развиваются Центры продажи услуг. Большое внимание уделяется созданию терминально-логистических центров - точек концентрации грузопотоков.

Помимо профильных видов деятельности ГЖД, нельзя забывать и о социальном аспекте. Так, например, от дороги ежегодно направляются для обучения по целевому договору студенты в учреждения среднего и высшего профессионального образования. Дома и дворцы культуры железнодорожников (ДКЖ) есть в Нижнем Новгороде, Кирове и Ижевске, и открыты они, естественно, не только для сотрудников ГЖД.

Получается, что и День железнодорожника уже далеко не только корпоративный праздник - он общий, потому что железная дорога влияет на жизнь каждого из нас.

На правах рекламы

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