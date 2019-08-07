Как ижевчанка с травмой позвоночника вышла из депрессии

В 2002 году ижевчанка Мария Хромова получила на работе травму позвоночника.

За семнадцать лет, будучи прикованной к коляске, она прошла через депрессию, нежелание жить и долгую реабилитацию. Встретила любовь, родила дочь. О своей истории и вновь появившемся стремлении жить и испробовать все, что может позволить себе физически здоровый человек, Мария рассказала корреспонденту "РГ".

"Сдай меня в интернат"

Попав в больницу, девушка, которой тогда было лишь 22 года, и подумать не могла, что получила на производстве серьезную травму. Через неделю рассчитывала выздороветь и выйти на работу, однако чуть позже врачи объявили неутешительный диагноз - перелом позвоночника, ходить не сможет. Через неделю ей исполнилось 23.

- Мне хотелось жить полноценной жизнью - выйти замуж, родить детей - все как у всех. Когда я поняла, что стану сидеть в четырех стенах, не смогу встать и сделать то, что я хочу и как хочу, что я буду постоянно зависеть от людей, от посторонней помощи - у меня, естественно, началась депрессия. Через это проходят все, кто становится инвалидом. В больнице за мной ухаживала мама. Помню, я ей тогда сказала: если я через год не встану на ноги, сдавай меня в интернат, - вспоминает Мария.

Когда после больницы на носилках ее привезли домой, девушка долго ревела и постоянно лежала. Коляска пылилась под кроватью, а мама, уходя на работу, оставляла возле постели еду на день и питье. По словам Марии, именно поддержка семьи в это время сыграла самую важную роль: не дала опустить руки и поддаться тяжелой депрессии.

Помогли мама и сестра

- Мама меня постоянно подбадривала и "подпинывала". В то время она за меня ходила в фонд социального страхования, писала всякие заявления. И однажды нам предложили путевку в санаторий. Мама начала меня уговаривать: поехали! А я все отказывалась, стыдясь, что буду одна там колясочница. Однако уговоры мамы сделали свое дело. Каким было мое удивление, когда, въехав в столовую санатория, я увидела больше 200 человек, таких же, как я. Это была моя первая реабилитация, - рассказывает Мария.

Поездка расставила все на свои места. Девушка перестала бояться и стыдиться того, что не может ходить, и через некоторое время вместе с сестрой отправилась на реабилитацию в еще один санаторий в Ленинградской области. Сестра, увидев, что все инвалиды на колясках успешно справляются со всем сами, приняла мудрое решение и уехала из здравницы, оставив Марию одну.

- Мне так обидно было, а сейчас я ей очень благодарна. Тогда я обрела самостоятельность: научилась одеваться, пересаживаться. Конечно, все было очень тяжело, с трудом, с потом, со слезами. Были и падения, и переломы, так как падать и группироваться я тогда еще не умела, - вспоминает Мария.

Спорт познакомил с будущим мужем

А потом она познакомилась с членами удмуртского общества инвалидов, начала заниматься спортом, тренироваться, ездить на соревнования. В ее жизни появились дартс, гонки на колясках, фигурное вождение, керлинг на колясках. На одном из таких соревнований она познакомилась со своим будущим мужем. Он тоже передвигается на коляске, однако это не мешает ему участвовать не только в республиканских, но и всероссийских соревнованиях. В 2010 году пара сыграла свадьбу. И эти девять лет они живут активной жизнью, даже самостоятельно ездят на машине к морю.

- Я заново училась водить авто и получила обычные права категории B. Мы в санатории Крыма и Пятигорска ездили, а однажды, когда отправились в Анапу, произошел забавный случай. В Набережных Челнах нас остановили инспекторы ГИБДД и говорят: пройдемте в нашу машину. Я им отвечаю: не могу, видите на машине знак "Инвалид"? Они в ответ: пусть тогда сопровождающий пройдет - и кивают на мужа. Я говорю: а он тоже не может, тоже на коляске. Они тогда на нас с таким удивлением посмотрели: мол, куда это два инвалида поехали, - смеясь, вспоминает Мария.

А восемь месяцев назад у супругов исполнилась самая заветная мечта: у них родилась долгожданная дочь. Не с первого раза, но они все же добились своего по программе ЭКО. Мария вспоминает: когда была беременна, многие в роддоме на нее косо посматривали: сама ходить не может, а еще рожать решила. Кто-то переживал: сможет ли такая мать обеспечить должный уход за ребенком. Но и тут, когда что-то не получается своими силами, на помощь приходят родители.

Неделю назад, кстати, они все вместе ездили на рыбалку для детей-инвалидов.

- Я хочу сызмальства адаптировать ребенка к нашей среде, - объясняет Мария. - Дело в том, что не все дети понимают, да и не все родители могут правильно объяснить, как общаться с инвалидами. Поэтому многие с любопытством разглядывают коляски, пальцами их толкают... Кто-то без спроса начинает катать. Я хочу, чтобы мой ребенок в этом плане вырос воспитанным, не показывал пальцем, умел обращаться с такими людьми, потому что это - норма, - подытожила Мария.

Бросили город и не нарадуются

Сейчас семья переехала жить в пригород Ижевска. Считают, что так комфортнее. В городе не везде есть условия для инвалидов, например пандусы (такие, какие надо) устраивают только в новостройках, а в прочих домах они не всегда удобны и безопасны. В частном же секторе пара все оборудовала под себя.

- Живем здесь уже четвертый год. Очень нам нравится, вообще небо и земля по сравнению с жизнью в городской квартире. Правда, есть одна сложность - надо снег чистить, - смеется Мария.

Кроме того, на участке у них разбит большой огород, где под рукой все самое необходимое: огурцы, помидоры, лук, петрушка, укроп и много других овощей. Следить за огородом тоже помогают родители, однако между грядок специально для пары сделаны широкие тропинки, по которым можно без труда проехаться на коляске. К примеру, собрать урожай и закатывать дома соленья, чем женщина сейчас активно занимается. А в это время рядом в манеже играет дочь, за окном иногда слышен лай собаки, которая охраняет дом, а под ногами бегают два кота - Шуруп и Чопик.

- В общем, все как в обычной семье. Здорово здесь! - подытожила Мария.

Тем временем

С супругом Марии Сергеем корреспонденту "РГ" пообщаться не удалось. Он всерьез занимается керлингом, в свободное от тренировок время обустраивает большой дом, делает его еще комфортнее для проживания - сам кладет плитку, мастерит и строит из дерева, любит приготовить для семьи вкусный обед.

Оба не работают, живут на пенсию. Автомобиль получили от фонда соцстрахования, а дом в пригороде приобрели в обмен на трехкомнатную квартиру в Ижевске, которая была в собственности Сергея.