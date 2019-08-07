Новые правила передачи данных счетчиков воды

Компания "НОВОГОР-Прикамье" обращает внимание своих абонентов, что с августа 2019 года показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) можно передавать с 1 по 25 число текущего месяца.

Передавать показания счетчиков воды нужно с 1 по 25 число каждого месяца. Фото: Надежда Пащенко

В действующее законодательство внесены изменения, которые упрощают взаимодействие клиентов с компанией и позволяют экономить время потребителей. Теперь передать показания и оплатить услуги можно за один визит в офис или личный кабинет на сайте.

Передать данные ИПУ можно любым удобным способом:

1. В личном кабинете на сайте novogor.perm.ru. Доступ к личному кабинету предоставляется посредством онлайн-регистрации. Подробная инструкция размещена на стартовой странице входа в личный кабинет.

2. Через сайт компании novogor.perm.ru (без регистрации в личном кабинете). Те потребители, которые еще не зарегистрировались в личном кабинете, могут отправить показания приборов учета на сайт.

3. С помощью SMS-сообщения на номер 89129888677 следующего формата: ЛС=3ХХХХХХ; хв1=5; хв2=5; хв3=5; гв1=5; гв2=5; гв3=5, где 3ХХХХХХ - номер вашего лицевого счета, Х - цифры вашего лицевого счета. Значения хв1, хв2, хв3, гв1, гв2, гв3 - это количество ваших приборов учета. Если у вас 1ХВС и 1ГВС, то в смс необходимо прописывать: хв1=...; гв1=... Значения после хв1=..., гв1=... и так далее - текущие показания ваших приборов учета.

Внимание! В тексте сообщения не допускается наличие каких-либо посторонних символов или пробелов кроме тех, что указаны в приведенном выше формате. В сообщении необходимо указывать только используемые приборы учета.

4. Круглосуточно по многоканальному телефону 201-71-01. С инструкцией можно ознакомиться на сайте novogor.perm.ru.

5. В торговых центрах и административных зданиях районов города , где расположены ящики для приема показаний ИПУ, по следующим адресам:

- в м/р Парковый - ТЦ "Парк-Авеню", пр. Парковый, 23;

- в Мотовилихинском районе - ТЦ "Карнавал", ул. Уинская, 8а;

- в м/р Гайва - ТЦ "Колибри", ул. Кабельщиков, 12;

- в Индустриальном районе - дом быта "Малахит", ул. Мира, 23;

- в м/р Владимирский - ТОС "Владимирский", ул. Косьвинская, 11;

- в м/р Краснова - продуктовый магазин "Крепар", ул. Солдатова, 26;

- в м/р Городские Горки - ООО "УК "Техкомфорт", ул. Лебедева, 29;

- в здании администрации поселка Новые Ляды, ул. Транспортная, 2.

Также это можно сделать в офисах компании "НОВОГОР-Прикамье" по адресам:

- ул. Революции, 21а;

- ул. Плановая, 3/4;

- ул. Автозаводская, 9а.

Специалисты "НОВОГОРа" предупреждают, что показания, переданные после 25 числа текущего месяца, не будут учитываться в текущем расчетном периоде. Для корректных начислений важно своевременно передавать данные счетчиков.

Без комиссии оплату можно произвести следующими способами:

. через сервис "Личный кабинет потребителя" - физические лица на сайте www.novogor.perm.ru. Получить доступ к личному кабинету можно посредством онлайн-регистрации (без необходимости приходить в офисы компании). Подробная инструкция по регистрации размещена на стартовой странице входа в личный кабинет;

. в кассах офисов "НОВОГОР-Прикамье" по адресам:

- ул. Революции, 21а (пн - с 11.00 до 20.00, вт-пт - с 08.00 до 20.00);

- ул. Фрезеровщиков, 50 (пн-пт - с 8.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00).

Задать вопросы по начислениям можно обратившись по электронной почте pismo@novogor.perm.ru.

Другой способ - обратиться лично в офисы обслуживания клиентов по адресам в Перми:

- ул. Революции, 21а (пн - с 11.00 до 20.00, вт-пт - с 08.00 до 20.00);

- ул. Автозаводская, 9а (пн, вт, чт, пт - 08.00 до 17.00, ср - с 10.00 до 19.00);

- ул. Плановая, 3/4 (пн, вт, чт, пт - 08.00 до 17.00, ср - с 10.00 до 19.00).

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