В республике растет число "пьяных" аварий. Подшофе садятся за руль и мужчины, и женщины. Буквально на днях в Уфе полицейские преследовали 21-летнюю девушку на Audi. Пассажирка транслировала все происходящее в Инстаграме.

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Видеотрансляция в социальных сетях походила на голливудский боевик: вой сирены, мигалки, истеричные крики и нецензурная брань водителя и пассажиров. В ответ на требование инспекторов ГИБДД остановиться 21-летняя автоледи (как позже выяснилось, начинающий блогер) только прибавила газу. Пытаясь уйти от преследования, она чуть было не сбила полицейского, который встал на пути автомобиля. Погоня завершилась на повороте с улицы 50-лет СССР на Зорге. Девушка, выехав на красный сигнал светофора, столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2114, который после этого развернуло и отбросило на Ford Fusion. К счастью, пострадали только машины.

Водителя Audi задержали, при проведении освидетельствования прибор показал: девушка пьяна - в ее крови обнаружено 0,83 промилле алкоголя. Также выяснилось, у дебоширки нет прав, а на машину, которую она купила в январе, нет соответствующих документов и страховки. И это далеко не все. За невыполнение требований об остановке, не пристегнутые ремни безопасности и еще целый ряд нарушений на уфимку составили 12 протоколов и по решению суда арестовали на десять суток.

Кстати, узнали о водительнице-экстремалке сотрудники ГИБДД благодаря пользователю соцсетей, подписчику блогерши. Он сообщил правоохранителям о явно нетрезвой девушке, танцующей на крыше своего автомобиля у ночного клуба, а затем севшей за руль.

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- В этом году по вине пьяных водителей погибли 28 человек, а 157 получили различные травмы. К сожалению, любителей погонять под градусом не останавливают ни постоянные рейды, ни лишение прав до двух лет, ни штраф в 30 тысяч рублей, ни уголовная ответственность за повторное нарушение, - отметил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По данным региональной госавтоинспекции, лидер по смертельным ДТП - Туймазинский район, где за полгода погиб 21 человек. В выходные экипажи ДПС ловят на этой территории в среднем около 20 пьяных водителей.

- Сложная ситуация и в Баймакском районе. Практически каждый погибший в аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому помощь местным ГИБДД в Зауралье оказывает отдельный батальон, - рассказал Динар Гильмутдинов.

В Абзелиловском районе инспекторы ГИБДД за полгода задержали около 200 пьяных автомобилистов, но все равно аварии с их участием происходят регулярно. Одна из последних случилось утром 29 июля в селе Аскарово: на улице Юбилейной автомобиль "ВАЗ-2114" съехал в кювет и перевернулся. Водитель, как выяснилось, был пьян. Его и пассажирку увезли в больницу, а еще один мужчина, находившийся в машине, не дожил до приезда бригады скорой помощи.

Именно после таких случаев понимаешь: аварию можно было предотвратить, если бы водитель был трезв или же пассажиры не сели с ним в машину, или же кто-то сообщил о пьяном автомобилисте в полицию.

По словам Динара Гильмутдинова, госавтоинспекции очень нужна помощь неравнодушных граждан, ставших свидетелями нарушения правил дорожного движения. Тем более что сегодня обратиться в органы можно не только по телефону 128 или 02, но и через социальные сети.

Такие сигналы в полиции называют "доверительными". С начала года в ГИБДД республики их поступило немало: свыше трех тысяч о ямах, отсутствии дорожных знаков, разметки, о пьяных водителях. Но это капля в море. За последние полгода инспекторы задержали на дорогах региона свыше 7,5 тысячи нарушителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из них тысячу человек - повторно. А сколько любителей погонять в нетрезвом виде ускользнуло от внимания сотрудников полиции?

Что делать?

На вопрос: как в региональной ГИБДД планируют бороться с правовым нигилизмом водителей, главный госавтоинспектор Башкирии ответил, что прежде всего профилактическими мерами. Например, показывая студентам вузов и колледжей видео с места аварий. Страшные кадры заставляют задуматься молодежь, уверен Гильмутдинов.

Однако провести такие показы для всей молодежи республики сложно, поэтому сотрудники ГИБДД начали размещать видео и фото резонансных ДТП в соцсетях. Это приносит определенные результаты: пользователи соцсетей начали активно обсуждать проблему и даже предлагать свои меры борьбы с любителями езды подшофе.

- Сейчас водителям, которые попались пьяными повторно, грозит колония. Но почему нужно давать второй шанс тем, кто сел за руль в нетрезвом виде в первый раз? Все должны четко понимать: пьяный водитель - потенциальный убийца, значит, надо его сажать хотя бы на пару месяцев. Может, так дойдет, что нарушать правила дорожного движения не стоит, - пишет пользователь сети Иван Ф.

Уфимец, водитель с 20-летним стажем, Айрат Хуснутдинов считает: самым действенным наказанием для пьяных водителей будет конфискация автомобиля.

- Только угроза лишиться своего транспорта может вынудить человека задуматься, а стоит ли рисковать? Ведь разница между наказанием в виде штрафа 30 тысяч и конфискацией автомобиля стоимостью, к примеру, в 500 тысяч существенная. Конечно, нередко машина формально принадлежит другому человеку (теще, маме, жене и так далее), но ведь это легко выяснить и доказать, - говорит Айрат Хуснутдинов.

Кстати, сегодня за передачу нетрезвому водителю своей машины владельцам транспорта, равно как и нарушителю, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Другой вариант решения проблемы, обсуждаемый в сети, - встроенные алкотестеры в автомобилях, которые не позволят завести двигатель, пока человек не пройдет проверку. Однако массово внедрять их пока никто не собирается, сомневаясь в объективности показаний. К тому же остается вероятность, что вместо водителя в трубку "дунет" кто-нибудь другой.

Впрочем, пока законодатели новых ужесточающих мер наказания для пьяных автомобилистов не приняли, остается надеяться лишь на сознательность водителей, которые откажутся либо от алкоголя, либо от руля, а также на окружающих их людей, которые помогут сделать этот выбор.

Справка "РГ"

За последние полгода увеличилось количество погибших при ДТП в 20 городах и районах РБ. Значительный рост аварий со смертельным исходом зафиксирован в Нефтекамске, а также в Ишимбайском, Белебеевском, Абзелиловском, Туймазинском, Бурзянском и Дюртюлинском районах.

Кстати

В Башкирии начали борьбу с водителями, которые за рулем во время движения пользуются мобильными телефонами (пишут СМС, играют в игры и просто разговаривают). В соответствии с Кодексом об административных нарушениях им грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Телефон доверия МВД по РБ:

8 (347) 279-32-92

Дежурная часть управления ГИБДД РБ:

8 (347) 235-84-02

Цифра

1,7 тысячи ДТП произошло на территории РБ за 6 месяцев 2019 года.