Новости

Hyundai показала хэтчбек с X-образной стойкой 12:11
ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах 12:11
Заключен под стражу организатор свалки в нижегородском СНТ "Родник" 12:08
Коллега госпитализированного Гафта рассказал о его состоянии 12:08
СК начал проверку после гибели людей под автобусом в Долгопрудном 12:05
Неизвестный подменил руль и сиденья в машине каршеринга в Москве 12:05
В аэропорту Шереметьево установят контейнеры для сбора батареек 11:55
В Хакасии ревнивый мужчина убил сожительницу метлой 11:48
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе 11:45
В Копенгагене произошел взрыв у здания налоговой инспекции 11:40
Супруга Валентина Гафта опровергла информацию об инсульте артиста 11:39
Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции 11:39
Третий тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 21 августа 11:35
Фото: В США полицейские провели арестованного по улице на веревке 11:35
В Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной угрозы 11:32
Двух медведей объявили в розыск в камчатском городе Елизово 11:29
В Испании нашли гробницы полководцев - современников отца Ганнибала 11:26
Жириновский: Несанкционированные митинги создают угрозу для жизни и здоровья обычных граждан 11:22
"Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку на 435 тысяч евро 11:17
В Томске при столкновении трех автобусов пострадали два человека 11:15
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии 11:15
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию 11:14
Макрону предложили оценить Крымский мост на машине, а не с воздуха 11:11
В Карелии пройдет матч в память о погибшей команде "Пахтакор" 11:10
В Новосибирске задержали рейс в Сеул из-за сообщения о террористке 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стоп-сигнал для градуса

Республиканская ГИБДД просит граждан сообщать о нарушителях
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 173(7931)
В республике растет число "пьяных" аварий. Подшофе садятся за руль и мужчины, и женщины. Буквально на днях в Уфе полицейские преследовали 21-летнюю девушку на Audi. Пассажирка транслировала все происходящее в Инстаграме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нарушение онлайн

Видеотрансляция в социальных сетях походила на голливудский боевик: вой сирены, мигалки, истеричные крики и нецензурная брань водителя и пассажиров. В ответ на требование инспекторов ГИБДД остановиться 21-летняя автоледи (как позже выяснилось, начинающий блогер) только прибавила газу. Пытаясь уйти от преследования, она чуть было не сбила полицейского, который встал на пути автомобиля. Погоня завершилась на повороте с улицы 50-лет СССР на Зорге. Девушка, выехав на красный сигнал светофора, столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2114, который после этого развернуло и отбросило на Ford Fusion. К счастью, пострадали только машины.

Фото: istockphoto.com
Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав

Водителя Audi задержали, при проведении освидетельствования прибор показал: девушка пьяна - в ее крови обнаружено 0,83 промилле алкоголя. Также выяснилось, у дебоширки нет прав, а на машину, которую она купила в январе, нет соответствующих документов и страховки. И это далеко не все. За невыполнение требований об остановке, не пристегнутые ремни безопасности и еще целый ряд нарушений на уфимку составили 12 протоколов и по решению суда арестовали на десять суток.

Кстати, узнали о водительнице-экстремалке сотрудники ГИБДД благодаря пользователю соцсетей, подписчику блогерши. Он сообщил правоохранителям о явно нетрезвой девушке, танцующей на крыше своего автомобиля у ночного клуба, а затем севшей за руль.

Напиши или позвони

- В этом году по вине пьяных водителей погибли 28 человек, а 157 получили различные травмы. К сожалению, любителей погонять под градусом не останавливают ни постоянные рейды, ни лишение прав до двух лет, ни штраф в 30 тысяч рублей, ни уголовная ответственность за повторное нарушение, - отметил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По данным региональной госавтоинспекции, лидер по смертельным ДТП - Туймазинский район, где за полгода погиб 21 человек. В выходные экипажи ДПС ловят на этой территории в среднем около 20 пьяных водителей.

- Сложная ситуация и в Баймакском районе. Практически каждый погибший в аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому помощь местным ГИБДД в Зауралье оказывает отдельный батальон, - рассказал Динар Гильмутдинов.

В Абзелиловском районе инспекторы ГИБДД за полгода задержали около 200 пьяных автомобилистов, но все равно аварии с их участием происходят регулярно. Одна из последних случилось утром 29 июля в селе Аскарово: на улице Юбилейной автомобиль "ВАЗ-2114" съехал в кювет и перевернулся. Водитель, как выяснилось, был пьян. Его и пассажирку увезли в больницу, а еще один мужчина, находившийся в машине, не дожил до приезда бригады скорой помощи.

В Башкирии четверо молодых людей разбились в ДТП

Именно после таких случаев понимаешь: аварию можно было предотвратить, если бы водитель был трезв или же пассажиры не сели с ним в машину, или же кто-то сообщил о пьяном автомобилисте в полицию.

По словам Динара Гильмутдинова, госавтоинспекции очень нужна помощь неравнодушных граждан, ставших свидетелями нарушения правил дорожного движения. Тем более что сегодня обратиться в органы можно не только по телефону 128 или 02, но и через социальные сети.

Такие сигналы в полиции называют "доверительными". С начала года в ГИБДД республики их поступило немало: свыше трех тысяч о ямах, отсутствии дорожных знаков, разметки, о пьяных водителях. Но это капля в море. За последние полгода инспекторы задержали на дорогах региона свыше 7,5 тысячи нарушителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из них тысячу человек - повторно. А сколько любителей погонять в нетрезвом виде ускользнуло от внимания сотрудников полиции?

Что делать?

На вопрос: как в региональной ГИБДД планируют бороться с правовым нигилизмом водителей, главный госавтоинспектор Башкирии ответил, что прежде всего профилактическими мерами. Например, показывая студентам вузов и колледжей видео с места аварий. Страшные кадры заставляют задуматься молодежь, уверен Гильмутдинов.

Однако провести такие показы для всей молодежи республики сложно, поэтому сотрудники ГИБДД начали размещать видео и фото резонансных ДТП в соцсетях. Это приносит определенные результаты: пользователи соцсетей начали активно обсуждать проблему и даже предлагать свои меры борьбы с любителями езды подшофе.

- Сейчас водителям, которые попались пьяными повторно, грозит колония. Но почему нужно давать второй шанс тем, кто сел за руль в нетрезвом виде в первый раз? Все должны четко понимать: пьяный водитель - потенциальный убийца, значит, надо его сажать хотя бы на пару месяцев. Может, так дойдет, что нарушать правила дорожного движения не стоит, - пишет пользователь сети Иван Ф.

В Башкирии пьяный водитель сбил женщину с коляской

Уфимец, водитель с 20-летним стажем, Айрат Хуснутдинов считает: самым действенным наказанием для пьяных водителей будет конфискация автомобиля.

- Только угроза лишиться своего транспорта может вынудить человека задуматься, а стоит ли рисковать? Ведь разница между наказанием в виде штрафа 30 тысяч и конфискацией автомобиля стоимостью, к примеру, в 500 тысяч существенная. Конечно, нередко машина формально принадлежит другому человеку (теще, маме, жене и так далее), но ведь это легко выяснить и доказать, - говорит Айрат Хуснутдинов.

Кстати, сегодня за передачу нетрезвому водителю своей машины владельцам транспорта, равно как и нарушителю, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Другой вариант решения проблемы, обсуждаемый в сети, - встроенные алкотестеры в автомобилях, которые не позволят завести двигатель, пока человек не пройдет проверку. Однако массово внедрять их пока никто не собирается, сомневаясь в объективности показаний. К тому же остается вероятность, что вместо водителя в трубку "дунет" кто-нибудь другой.

Впрочем, пока законодатели новых ужесточающих мер наказания для пьяных автомобилистов не приняли, остается надеяться лишь на сознательность водителей, которые откажутся либо от алкоголя, либо от руля, а также на окружающих их людей, которые помогут сделать этот выбор.

Справка "РГ"

За последние полгода увеличилось количество погибших при ДТП в 20 городах и районах РБ. Значительный рост аварий со смертельным исходом зафиксирован в Нефтекамске, а также в Ишимбайском, Белебеевском, Абзелиловском, Туймазинском, Бурзянском и Дюртюлинском районах.

Кстати

В Башкирии начали борьбу с водителями, которые за рулем во время движения пользуются мобильными телефонами (пишут СМС, играют в игры и просто разговаривают). В соответствии с Кодексом об административных нарушениях им грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Телефон доверия МВД по РБ:

8 (347) 279-32-92

Дежурная часть управления ГИБДД РБ:

8 (347) 235-84-02

Цифра

1,7 тысячи ДТП произошло на территории РБ за 6 месяцев 2019 года.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей