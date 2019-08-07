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07.08.2019 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае 20 тысяч человек остались без света из-за урагана

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Из-за прошедшего вчера в Прикамье урагана более 20 тысяч человек остались без света. Об этом сообщили в компании "Россети Урал".

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Шквалистый ветер валил деревья на линии электропередач, обрывал провода. Всего энергетики зафиксировали 165 случаев, приведших к нарушению передачи электроэнергии.

Больше всего пострадали жители Перми, Березников, Соликамска, Добрянского, Ильинского, Нытвенского и других районов края. Последствия урагана ликвидируются до сих пор, но большинство неполадок уже устранено.

В работах по устранению аварий приняли участие более 60 ремонтных бригад.

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