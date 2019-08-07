В Свияжске прошел фестиваль самодельных судов

В начале августа на территории музея-заповедника "Остров-град Свияжск", что недалеко от Казани, состоялся первый фестиваль "Народная лодка".

Несколько десятков судов, собранных своими руками, парадом прошлись вдоль острова, а на берегу можно было увидеть коллекцию лодочных моторов, уникальных судов, научиться вязать морские узлы, отведать ухи по старинному рецепту. Организаторы даже устроили соревнование бурлацких артелей.

Заглянуть в глаз урагану

Одним из инициаторов феста стал местный житель Павел Тиняев. Вместе с единомышленниками он создал некоммерческую организацию, которая будет возрождать волжские традиции судостроения. Он считает, что все, кто живет вдоль великой реки, объединены в межнациональный, межкультурный субэтнос.

"У волжан тверских точно есть что-то общее с волжанами из Астрахани или Татарстана, - говорит он. - Сто лет назад в России никаких дорог толком не было, и в силу исторически сложившихся обстоятельств Волга стала связующей нитью, на которую нанизывалось Российское государство. Мы хотим развеять этот миф, что отдых на воде и владение лодкой носят элитарный характер. Да, наверное, мотор и топливо сегодня стоят дороговато, однако парусные суда не требуют такого количества денег, им необходимы только любовь и внимание".

Москвич Андрей Невзоров тоже считает, что яхту может построить и ходить после этого под парусами, по сути, любой человек, и не нужны для этого миллионы евро. Свой "Эпсилон" он построил за полтора года, потратив на это около 4 миллионов рублей. Его уютная яхта больше напоминает квартиру, в которой он в следующем году вместе со своей женой Еленой собирается во второе в своей жизни кругосветное путешествие.

- Эта лодка готова к любым испытаниям, можно заглянуть в глаз тихоокеанскому урагану, - говорит морской волк. - Помните, Джек Лондон в своих "Рассказах южных морей" утверждал, что если угодить в глаз урагану, то можно зажечь спичку, и она не потухнет, поскольку там нет ветра. У меня есть такая мечта, и я хочу это проверить.

Последний из мастеров

Еще 30 лет назад по Волге в большом количестве рассекали как моторные лодки, так и парусные суда. Однако 90-е перемололи их в цветмет и деревянную труху, а поколение, которое увлекалось маломерным судоходством, кануло в Лету. Тиняев привел в пример Швейцарию, где организовали правильное социальное пенсионное обеспечение, и буквально за 10 лет страна пережила настоящий ренессанс малого судоходства. Появилась и инфраструктура в виде марин для яхт, и само увлечение приняло массовый характер среди людей серебряного возраста.

Артем Силкин, директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск", предлагает перенять опыт Германии, где искусство изготовления традиционных деревянных лодок включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По словам Силкина, в округе не удалось найти ни одного живого мастера, который делал бы деревянные лодки. Экспедиция ездила в деревню Собакино, где жители Свияжска испокон веков заказывали себе плавсредства, и оказалось, что последний лодочный мастер скончался год назад, никому свое мастерство так и не передав. Большой пласт культуры просто исчезает.

Как вырастить юнгу

Больше всего внимания на фестивале привлекал деревянный чердачный струг "Святой Косма" - копия парусного судна времен Петра I. На его борту царит идеальная дисциплина, и свою речную вахту несут 8 юнг. Пришел парусник из марийского Козьмодемьянска. И это поистине уникальный проект. Дело в том, что судовладельцами являются дети. Маршрут, по которому пойдет этот учебный корабль, также определяется вместе с детьми и их родителями. А входит парусный клуб "Паллада" в региональную детскую общественную организацию содействия развитию морского движения, учитывая, что никакого моря в Марий Эл не существует.

Всего в "Палладе" сегодня насчитывается около ста "юных бойцов" от 8 до 16 лет.

- Я ими по-настоящему начал гордиться, - признается капитан судна и руководитель общественной организации Андрей Желудкин. - Не все взрослые могут преодолеть такие трудности. А у нас не просто дети, это именно юнги. С обычными школьниками я бы ни за что не пошел под парусами. А юнги знают, как бороться со страхом, как жить в коллективе.

Многие воспитанники "Паллады", повзрослев, уходят в мореходку или речное училище.