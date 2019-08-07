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07.08.2019 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Удар по почкам

В Удмуртии осложнили жизнь пациентам на гемодиализе
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 173(7931)
В Удмуртии впервые выделили дополнительные деньги на лекарства для инвалидов первой и второй группы, получающих заместительную почечную терапию в амбулаторных условиях.
Трижды в неделю больные с почечной недостаточностью проводят по четыре часа в процедурных кабинетах. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Трижды в неделю больные с почечной недостаточностью проводят по четыре часа в процедурных кабинетах. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Трижды в неделю больные с почечной недостаточностью проводят по четыре часа в процедурных кабинетах. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Как сообщает пресс-служба правительства региона, необходимые препараты закупили на 27,5 миллиона рублей. Первую партию лекарств на 13,4 миллиона уже поставили в аптеки республики. По данным на 1 августа этого года, их получили 185 пациентов на сумму 3,6 миллиона рублей.

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На этом позитивные новости для людей с почечной недостаточностью заканчиваются. Проблема с обеспечением лекарствами тех, кто нуждается в процедуре гемодиализа, появилась в Удмуртии в 2018 году. До этого пациенты получали препараты там, где и процедуру, - в отделениях гемодиализа. С 1 января 2018-го больных начали отправлять за лекарствами в поликлиники по месту жительства, а оттуда из-за нехватки препаратов их посылали обратно.

Руководитель удмуртского регионального отделения общественной организации (РООО) нефрологических пациентов "Нефро-Лига" Алексей Золотарев считает, что схема, когда больной получает лекарство там, где ему проводят процедуру, самая удобная для обеих сторон.

- Пациенту никуда не надо ходить - ни в поликлиники, ни в аптеки, а персонал сам отслеживает, допустим, как хранится препарат. К тому же процедура гемодиализа проводится три раза в неделю по четыре часа. Оставшиеся свободные дни больной вынужден проводить в поисках препарата в поликлинике или аптеках, - констатирует Золотарев.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По его словам, сейчас лишь 30 процентов пациентов по-прежнему обеспечиваются лекарствами в отделениях гемодиализа, остальных "переключили" на поликлиники. По мнению Алексея Золотарева, выделенные кабмином деньги предназначены для закупки дополнительных лекарств как раз в больницы.

- Это, несомненно, хорошая мера, - говорит он. - В то же время меня не может не тревожить тренд, при котором обеспечение лекарственными препаратами сдвинулось в сторону поликлиники. Есть предположение, что в 2020 году пропорция 30 на 70 еще больше изменится не в пользу отделений гемодиализа. В первую очередь это связано с экономией расходования бюджетных средств. В месяц на пациента, который получает препарат в отделениях гемодиализа, выделяется порядка 32 тысяч рублей. В поликлиниках на него тратят 824 рубля.

Золотарев также добавил, что уже интересовался у больных, получают ли они препараты. Люди подтвердили, однако уточнили, что в их числе только самые дешевые лекарства. И дело тут, по его словам, далеко не в качестве.

Прямая речь

Алексей Золотарев, руководитель удмуртского РООО нефрологических пациентов "Нефро-Лига":

- Есть препараты, допустим, для поддержания уровня гемоглобина в крови, потому что у всех пациентов он низкий, так как почки не справляются с этой функцией. Эти препараты недорогие, их как раз и закупают. А есть препараты, которые поддерживают костно-минеральный баланс, они дорогие. Их в заявках урезали. Есть опасение, что в 2020 году их либо не закупят совсем, либо приобретут в недостаточном объеме. Самим пациентам они не по карману. Придется жить без них или, как в этом году, выбивать препараты через надзорные инстанции. Другого не остается.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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