Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал власти Саратова за срыв сроков строительства стадиона "Волга". Чиновники, виновные в задержке, должны "отрабатывать" на стройке по выходным, заявил он.

Председатель Госдумы обратил внимание мэра Саратова Михаила Исаев на то, что сейчас сроки подготовительных работ на стройке срываются. По его словам, проблемы возникли из-за не вовремя поданной заявки и проектной документации, вследствие чего был провален конкурс. "Проблема не в подрядчиках, должна быть дисциплина и ответственность", - заявил он, призвав мэра вместе с заместителями и помощниками поработать на стройке в выходные.

Стадион нужно было достроить в этом году, и под это были выделены деньги, напомнил Володин.

Он потребовал всю подготовительную работу по проекту завершить в этом году, чтобы летом следующего года стадион был все-таки построен.