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07.08.2019 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал власти Саратова за срыв сроков строительства стадиона "Волга". Чиновники, виновные в задержке, должны "отрабатывать" на стройке по выходным, заявил он.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Председатель Госдумы обратил внимание мэра Саратова Михаила Исаев на то, что сейчас сроки подготовительных работ на стройке срываются. По его словам, проблемы возникли из-за не вовремя поданной заявки и проектной документации, вследствие чего был провален конкурс. "Проблема не в подрядчиках, должна быть дисциплина и ответственность", - заявил он, призвав мэра вместе с заместителями и помощниками поработать на стройке в выходные.

Стадион нужно было достроить в этом году, и под это были выделены деньги, напомнил Володин.

Он потребовал всю подготовительную работу по проекту завершить в этом году, чтобы летом следующего года стадион был все-таки построен.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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