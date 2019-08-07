Заключен под стражу организатор свалки в нижегородском СНТ "Родник"

Нижегородские полицейские задержали и заключили под стражу четырех граждан, причастных к созданию незаконного мусорного полигона буквально в центре Нижнего Новгорода - на территории СНТ "Родник", сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Один из них - 44-летний Алексей Болотов, ему предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности по хранению и утилизации твердых бытовых отходов, без регистрации и без лицензии, с привлечением третьих лиц. Болотов ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за незаконный оборот наркотических средств. Накануне Нижегородский районный суд арестовал его сроком на два месяца - по 4 октября.

Ущерб, причиненный собственнику участков на территории СНТ "Родник", оценен в 344,5 миллиона рублей. В ходе 31 обыска полицейские изъяли у задержанных, в числе прочего, три грузовика и два легковых автомобиля, которые использовались для незаконной деятельности, а также сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, денежные средства.

Также установлена причастность подозреваемых к повреждению частного забора на территории "Родника". Расследование продолжается. Злоумышленники могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Российская газета" уже неоднократно писала о свалке в СНТ "Родник". Она начала образовываться еще 10 лет назад, несмотря на многочисленные обращения граждан во всевозможные структуры, проблема долгое время не решалась.