В минувшую субботу на Алтае завершились "Шукшинские дни". За пять дней всероссийского фестиваля случилось столько событий, что очень сложно собрать их в единую картину. Слишком уж разные люди и коллективы участвовали в торжествах по поводу 90-летия знаменитого писателя, режиссера и актера. Выделим отдельные моменты, тенденции и темы, которые особенно зацепили земляков Шукшина и корреспондента "РГ", делавшего записи по итогам каждого дня.

Памятный поцелуй

Неординарное событие первого дня фестиваля - поцелуй Алисы Гребенщиковой. Столичная актриса взобралась на барнаульский памятник Шукшину и чмокнула Василия Макаровича в латунную щеку. Работу скульпторов Кульгачева и Звонкова установили тридцать лет назад. В отличие от памятников Ползунову, Пушкину, Высоцкому, Цою, Ленину и столыпинским крестьянам-переселенцам, монументальное изображение Шукшина находится на отшибе краевого центра. В канун нынешнего юбилея Алтайский филиал РАНХиГС выпустил книгу доктора исторических наук Сергея Цыба "В. М. Шукшин и историческое время". Известно, что Шукшин не жаловал Барнаул, старался объезжать его стороной, да и его там не особо привечали. Но именно здесь проходит большинство праздничных мероприятий.

"Нашу неопределенность восприятия творческого образа Шукшина подтверждают и современные монументальные формы его почитания, - пишет Сергей Васильевич. - Единственный (!) в Барнауле памятник знаменитому земляку расположен там, где его трудно увидеть проезжающим город гостям, о нем не знают многие горожане, особенно молодые".

Зато с лихвой хватало помпезных мероприятий вроде "красной дорожки" для гостей Шукшинского кинофестиваля, автограф-сессии и торжественной церемонии открытия. Вперемежку с приятными впечатлениями и радостными эмоциями периодически возникали вопросы. С чего вдруг, к примеру, по почетной дорожке доверили пройти студентам школы-студии МХАТ, показавшим в городском ДК два спектакля, не рановато ли? Озадачило и обращение президента кинофестиваля Виктора Мережко со сцены театра драмы к губернатору: "Вам судьба вручила потрясающую возможность сделать и защитить великий Алтай. От соседей, от недругов, от кого угодно. Виктор Петрович, не сдавайтесь, хорошо?". Давно замечено: часть гостей Шукшинского фестиваля неизменно впадает в эйфорию.

Шукшин.ру

В Алтайском госуниверситете прошел международный научный форум, посвященный творчеству знаменитого земляка. С учеными из Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казахстана делились воспоминаниями шукшинская однокурсница Ренита Григорьева и киновед Валерий Фомин, присутствовавший у Василия Макаровича на многих съемках.

- Мы как-то сидели на кухне. Вася так посмотрел на окружающих, посмотрел и говорит: "А я вас всех обойду. И тебя, Андрей (это он Тарковскому), и тебя, Ренита, и тебя, Юрка (мужу моему)". Тогда элегантный, как всегда, Саша Гордон, наш сокурсник, пошутил: "Да мы тебе, Вася, просто уступим дорогу". А Шукшин: "Нет! Вы сопротивляйтесь - я люблю на красный свет идти", - вспоминала Ренита Андреевна.

Знаковый для Шукшина эпизод. Он всю жизнь боролся с комплексами, доказывая свою состоятельность через нескончаемый труд.

- Шукшин был потрясающим производственником, - отмечает Валерий Фомин. - У него на студии имени Горького были самые низкие, копеечные бюджеты. Можно было до конца жизни плакаться: а что я мог сделать, если ни на что денег не хватало? А он сдавал фильмы раньше срока, умудряясь сэкономить часть средств.

В ходе обсуждения кто-то из столичных гостей предложил: на Алтае собрано столько материалов, написана масса научных трудов - сделайте сайт "Шукшин.ру", чтобы не вариться в собственном соку. Чем не виртуальный памятник Василию Макаровичу, открытый всему миру?

Сусальная бронза

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая проходит презентация фотоальбома "В. М. Шукшин. 1974". В альбом вошли 54 снимка тогда еще очень молодого фотокора ТАСС Анатолия Ковтуна. Они сделаны в последний год жизни нашего земляка. Шукшин выглядит много старше своих сорока пяти: застарелая язва, изношенное сердце и постоянная боль от происходящего со страной и людьми.

Анатолий Ковтун вспоминает немало подробностей работы над шукшинским фотоочерком: "Я видел, как Сергей Бондарчук на съемках картины "Они сражались за Родину" общался с Василием Макаровичем - и трудно было понять, кто из них постановщик фильма: "Вася, а как ты считаешь?", "А как ты этот эпизод видишь?". Бондарчук понимал, что с Шукшиным этот фильм состоится, что фактически на нем все будет держаться как на центральной нити".

Шукшин, конечно, здорово сыграл роль Лопахина. Но фильм состоялся прежде всего потому, что были прекрасная литературная основа, матерый режиссер и потрясающий актерский ансамбль. На одном только исполнителе - как бы гениально он не играл - великое кино не сделать. Раздувание величия Василия Макаровича только вредит его образу. Ситуация напоминает историю барона Мюнхгаузена, описанную Григорием Гориным. При жизни барон в глазах бюргеров был маргиналом и чудаком (или чудиком), но стоило ему "умереть", как многие стали сочинять о нем выгодные для себя легенды.

- Принуждение к любви и почитанию, тяга сделать из Шукшина стопроцентно алтайского писателя, весь этот культ подчас играет против него самого, - считает кандидат филологических наук Ольга Скубач. - Происходит подмена реальной личности со всей ее сложностью, неясностью и недосказанностью - удобной конструкцией носителя определенной идеологемы. Особенно чутка к этому молодежь, которую перекормили ненастоящим, сусальным Шукшиным. Мне хорошо знакома реакция многих студентов, как только дело доходит до его творчества: "О-о-о, сколько можно?..". Шукшин, разумеется, не заслужил подобного отношения. Он, бесспорно, является одной из ключевых фигур в отечественной литературе ХХ века, без всяких оговорок и скидок на землячество.

"Нравственность есть правда"

Каждый день радовал добротными картинами Шукшинский кинофестиваль. В сравнении с последними годами художественный уровень конкурсных фильмов заметно вырос. Жаль, залы порой были полупустые. Многие хотели сходить на конкурсное кино. Но билетов к началу фестиваля почти не осталось - сказался "синдром халявы". По словам работников касс и кинотеатров, некоторые загодя брали по шесть-восемь бесплатных билетов. Но далеко не все из них потом приходили. А тем, кто действительно хотел посмотреть то или иное кино, в кассах отвечали: "Билетов нет". Правда, к концу фестиваля билетеры разобрались в ситуации и впускали в зал всех желающих.

Одним из самых "шукшинских" стал фильм Владимира Битокова "Глубокие реки". 34-летний уроженец Нальчика и выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова снял честную и жесткую историю о жизни современного кабардинского села. Полагаю, Василию Макаровичу понравилось бы желание коллеги сказать правду (временами горькую) о взаимоотношениях односельчан, об отсутствии диалога и взаимопонимания внутри семьи, об утрате вековых традиций, об исходе в город молодежи, о бедности, которая ожесточает души. Напомним, что в свое время на Алтае некоторые обиделись на Шукшина за фильм "Печки-лавочки": мол, на смех своих земляков выставил. А теперь в Кабардино-Балкарии отдельные горячие головы пообещали Владимиру отомстить за "очернительство" и "дегероизацию". На мой вопрос о реакции Сокурова на "Глубокие реки" режиссер ответил с улыбкой: "Он мне много чего сказал, какие-то вещи неудобно даже повторять, но в целом у него положительные были эмоции".

- Не знаю больше фестивалей, где так органично совмещаются и кино, и литература. Это здорово, это должно воспитывать людей, - подчеркнул Владимир Битоков, фильм которого стал одним из лауреатов XXI Шукшинского кинофестиваля.

Прямая речь

Валерий Фомин, председатель жюри XXI Шукшинского кинофестиваля:

- Работая вместе с коллегами из Барнаула над новой книгой "Василий Шукшин: "Хочешь стать мастером, макай свое перо в правду...", мы нашли стенограмму собрания на студии Горького, на котором фактически похоронили проект фильма "Степан Разин". Очень драматичный документ. На худсовет, куда входили три десятка человек, явились всего пятнадцать. Не пришли ни Герасимов, ни Кулиджанов, ни Ростоцкий - никто из ведущих режиссеров. Зато явились представители администрации студии и редактуры. Защищал проект Шукшина, очень яростно и убедительно, только один человек - режиссер Марк Осепьян. Остальные топили его одному основанию: смета на "Степана Разина" заберет весь бюджет студии. Это был настоящий плач производственных цехов и администрации. Госкино не понадобилось даже руки марать - фильм похоронила сама студия.

Кого наградили на кинофестивале им. В. М. Шукшина

Главный приз кинофестиваля жюри присудило картине "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. Диплом "За лучший сценарий" получил фильм "Лорик" (сценаристы Алексей Злобин и Микаэл Погосян). Дипломы "За лучшую мужскую роль" получили актеры Олег Гусейнов и Рустам Муратов, сыгравшие в фильме Владимира Битокова "Глубокие реки". Наградой "За лучшую женскую роль" удостоена Ирина Купченко (фильм "Последнее испытание").