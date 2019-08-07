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07.08.2019 21:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Домой вернулись 300 эвакуированных жителей Ачинска

Домой после эвакуации 6 августа вернулись порядка 300 жителей Ачинска, сообщают городские власти. Всего свои дома временно покинули 16 тысяч горожан.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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"Сегодня в Ачинске встретили жителей города, эвакуированных в Красноярск 6 августа, в связи с введенным режимом ЧС, - передает ТАСС заявление пресс-службы администрации города. - В 15:30 на станцию Ачинск-1 прибыл электропоезд, в котором приехали 286 человек, из них 73 ребенка. Для того чтобы доставить всех домой, по поручению мэра города Илая Ахметова было выделено несколько автобусов".

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Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемой детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Зона в 15 километров от места ЧП перекрыли. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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