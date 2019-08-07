Домой вернулись 300 эвакуированных жителей Ачинска

Домой после эвакуации 6 августа вернулись порядка 300 жителей Ачинска, сообщают городские власти. Всего свои дома временно покинули 16 тысяч горожан.

"Сегодня в Ачинске встретили жителей города, эвакуированных в Красноярск 6 августа, в связи с введенным режимом ЧС, - передает ТАСС заявление пресс-службы администрации города. - В 15:30 на станцию Ачинск-1 прибыл электропоезд, в котором приехали 286 человек, из них 73 ребенка. Для того чтобы доставить всех домой, по поручению мэра города Илая Ахметова было выделено несколько автобусов".

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемой детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Зона в 15 километров от места ЧП перекрыли. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.