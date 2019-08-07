Кемеровские врачи спасли малыша с редчайшим заболеванием

Специалисты Кемеровской областной клинической больницы им. Беляева сумели вовремя диагностировать одно из наиболее редких заболеваний и спасти семимесячного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, сегодня в России живут восемь детей с таким диагнозом, включая спасенного мальчика.

Речь идет о нарушении обмена длинноцепочных жирных кислот. При этом заболевании из рациона пациента следует исключить целый ряд продуктов, особенно молочных. В том числе грудное молоко. Несоблюдение диеты может обернуться страшными последствиями.

Маленького пациента в облбольницу доставили из Ленинска-Кузнецкого, где врачи не имели возможности точно определить причины недуга. Ребенок вдруг начал задыхаться, даже потерял сознание. На вертолете санавиации малыша перевезли в областной центр.

- К нам ребенок был доставлен в тяжелом состоянии, - отмечает заместитель главврача по педиатрии КОКБ Александр Голомидов. - Опираясь на предшествующее обследование коллег и диалог с мамой, мы предположили, что речь идет о сложном редком генетическом заболевании. Сразу же мы провели анализ крови не только малышу, но и ближайшим родственникам.

При этом выяснилось, что генетических нарушений у старших детей в семье нет. Реаниматологи кемеровской больницы боролись за жизнь мальчика двадцать дней. Чтобы точно определить диагноз, работали педиатры, эндокринологи, генетики, заведующие кафедрами, профессорский состав.

Сейчас мальчика перевели из реанимации в педиатрическое отделение для детей раннего возраста. При соблюдении особой диеты его жизни ничего не угрожает.