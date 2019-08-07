Красноярский заповедник "Столбы" снова открыли для посетителей

В Красноярском крае из-за погодных условия снизилась пожарная опасность в лесах. Потому руководство заповедника "Столбы" приняло решение снова открыть его для посетителей.

Как сообщила пресс-служба заповедника, запрет снят с сегодняшнего дня. Он продлился меньше недели.

"Благодарим красноярцев, которые с пониманием отнеслись к решению о закрытии территории: за это время был составлен только один протокол о нарушении особого режима охраны и нахождении на заповедной территории. Нарушителю выписан штраф в размере трех тысяч рублей", - сообщают сотрудники охраняемой территории.