Минобороны: Склад под Ачинском, где произошел пожар, уже не опасен

В Минобороны заявили о том, что на настоящий момент склад боеприпасов в районе города Ачинска Красноярского края, где на днях произошел пожар, безопасен для населения.

"Обстановка управляемая, находится под контролем, - передает ТАСС слова заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. - Мы завершили самое главное - ликвидировали опасность от склада по всем направлениям. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он принести больше не может".

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемой детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Зона в 15 километров от места ЧП перекрыли. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.