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07.08.2019 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минобороны: Склад под Ачинском, где произошел пожар, уже не опасен

В Минобороны заявили о том, что на настоящий момент склад боеприпасов в районе города Ачинска Красноярского края, где на днях произошел пожар, безопасен для населения.

Фото: Reuters
Минобороны начало проливку территории военного склада под Ачинском
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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"Обстановка управляемая, находится под контролем, - передает ТАСС слова заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. - Мы завершили самое главное - ликвидировали опасность от склада по всем направлениям. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он принести больше не может".

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемой детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Зона в 15 километров от места ЧП перекрыли. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Правительство Минобороны Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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